Haberler İzmir İzmir'de emeklilerin ilk durağı! ESHOT'a bin o durakta in: Hem ucuz hem lezzet dolu o rota İzmir'de emeklilerin ilk durağı! ESHOT'a bin o durakta in: Hem ucuz hem lezzet dolu o rota İzmir haberleri... Yazın kalabalığından uzaklaşmak, sonbaharın ılık havasında deniz kokusu eşliğinde yürüyüş yapmak ve dostlarla keyifli vakit geçirmek isteyen emekliler için Ege’de dikkat çeken bir rota öne çıkıyor. Tarihi sokakları, renkli pazarı, balıkçı tekneleri ve sakin atmosferiyle bu sahil kasabası, sonbahar gezilerinin gözde duraklarından biri olmaya aday. İşte İzmir'de emeklilerin ilk durağı… HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... Emeklilik günlerini evde geçirmek yerine gezerek, keşfederek ve hayatın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler için sonbahar yeni fırsatlar sunuyor. Peki, İzmir çevresinde hem fazla yorulmadan gezilebilecek hem de deniz manzarası eşliğinde huzur bulunabilecek nereler var? Tarihi dokusu, Ege mutfağı ve sakin sokaklarıyla öne çıkan bu rota, özellikle emeklilerin ilgisini çekiyor. Üstelik burada güzel bir gün geçirmek için pahalı tatil programlarına da ihtiyaç yok.

TARİHİ SOKAKLARI VE RENKLİ PAZARIYLA SONBAHARIN GÖZDESİ İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, sonbaharda sakinlik arayanların keşfedebileceği özel adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Tarihi Kaleiçi evleri, begonvillerle süslü dar sokakları ve küçük dükkânlarıyla ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer sunuyor. Sokaklarda ağır ağır dolaşmak, hediyelik eşya dükkanlarını gezmek ve bir kahve molası vermek isteyenler için kasaba keyifli bir gezi imkânı sağlıyor. Özellikle pazar günleri kurulan Sığacık üretici pazarı, yöresel ürünleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Zeytin, ev yapımı reçeller, Ege otları ve el emeği ürünlerin bulunduğu tezgâhlar, alışveriş yapmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.