İzmir 'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Avukat Abdulkadir Ön, ağustos ayında yazlığındaki su deposunu kontrol etmek için merdivenle tırmanırken kaburgasında ağrı hissetti. Hastaneye giden Ön, akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik İlker Akçam ve ekibinin yaptığı operasyonla Avukat Abdulkadir Ön, sağlığına kavuştu. Ön, "Akciğer kanseri olduğum, tesadüfen ortaya çıktı. Yazlıktaki depoya tırmanırken kaburgamda hafif bir incinme oldu. Bu nedenle göğüs hastanesine müracaat ettim. Orada çekilen röntgen sonucunda ise akciğerde bir tümörün olduğu tespit edildi. EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik İlker Akçam'a müracaat ettim. Bekletmeden ameliyata aldı. Çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Şu anda sağlıklıyım. İnşallah sağlıklı durumumuz devam eder. Hocalarıma teşekkür ediyorum, minnet borçluyum. Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet edin'. Büyük önderin sözü gerçek bir öngörüymüş. Eğer tesadüfen tespit olmasaydı belki hastalık ilerleyip son safhaya varmış olacaktı. Telafisi imkansız bir sonuç olacaktı. Ancak kimse bu hastalıktan da korkmasın. Kendilerini Türk hekimlerine emanet etsinler" ifadelerini kullandı.

'HASTAMIZ ŞANSLI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik İlker Akçam ise "Akciğer kanseri maalesef erken dönemde görülen bir kanser türü değil. Çünkü akciğerin ağrı duyusu yok. Bu nedenle hastalarımız maalesef bizlere daha ileri bir zamanda geliyor. Hastalığın erken evresinde tespit etme şansımız çok az oluyor. Bazen tesadüfi durumlarda veya bazı tarama programlarında ortaya çıkarıyoruz. Abdülkadir Bey de çok güzel bir rastlantı ya da şans eseri ufak bir kaza sonucunda çekilen akciğer tetkikleriyle, grafisinde ve tomografisinde nodül saptanması üzerine bize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bu nodülün şüpheli olabileceği, akciğer kanseri öncülüğü yapabileceği tanısı uyandırarak kendisine cerrahi teklif ettik. Kabul etti. Kapalı bir ameliyatla cerrahisini gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz cerrahi sonrasında nodülün akciğer kanseri tespit edildi. Erken evre bir cerrahi tanısı sayesinde hastamız şanslı, sağlığına kavuştu. Hastalıktan neredeyse tamamına yakın iyileşme sağladığımızın kanıtı. Özellikle risk grubunda olanlara, sigara içenlere, ailesinde kanser öyküsü olanlara sağlık kuruluşuna başvurmalarını, bir check-up, tarama programında kendilerine en azından bir akciğer röntgeni çektirmelerini öneriyoruz. Düşük doz bir tomografiyle kontrol yaptırabilirler. Erken tanı onları iyileştirmemizde bize yol açacaktır" diye konuştu.