Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA? Düşüşe devam mı edecek? 18 Kasım çarşamba güncel altın fiyatları... ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA? Düşüşe devam mı edecek? 18 Kasım çarşamba güncel altın fiyatları... Altındaki geri çekilme alım fırsatı mı yoksa düşüş devam mı edecek? 18 Kasım 2026 Çarşamba sabahı serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte kuruşu kuruşuna son rakamlar… HABER MERKEZİ









Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değer kaybetmeye devam etti. Yön arayışında olan ons altın son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Ons altındaki değer kayıplarına bağlı olarak gram altın fiyatları da düşüşe geçti. İşte 18 Kasım güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE Altın, çarşamba günü ons başına 3.800 dolara doğru geriledi. Bu seviye bir yıldan fazla sürenin en düşük rakamı olarak kaydedildi.