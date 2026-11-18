Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değer kaybetmeye devam etti. Yön arayışında olan ons altın son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Ons altındaki değer kayıplarına bağlı olarak gram altın fiyatları da düşüşe geçti. İşte 18 Kasım güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Altın, çarşamba günü ons başına 3.800 dolara doğru geriledi. Bu seviye bir yıldan fazla sürenin en düşük rakamı olarak kaydedildi.
PİYASALAR NE KADAR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR?
Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık %96 olasılık veriyor. Daha büyük bir 50 baz puanlık artırım olasılığı yaklaşık %4 civarında.
Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in çarşamba günkü FOMC toplantı tutanaklarına çeviriyor. Yüksek faiz oranları, altın gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak yatırımcılar için cazibesini azaltır.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın fiyatları ons altın tarafından yaşanan gelişmelerden etkilenerek değer kaybetti. Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 148 TL seviyelerinden işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ:6.254,66
SATIŞ:6.255,57
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ:10.092,08
SATIŞ:10.323,18
TAM ALTIN
ALIŞ:40.368,33
SATIŞ:41.166,44
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ:41.855,00
SATIŞ:42.487,00