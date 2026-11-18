İZMİR Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kent politikaları kapsamında yürüttüğü çalışmaları COP31'de uluslararası katılımcılarla paylaştı. Türkiye'de büyükşehir düzeyinde kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk yerel yönetim olan belediye, yeşil yakalı personel eğitimlerinden enerji verimliliğine, atık yönetiminden yurttaş katılımına kadar birçok uygulamasını tanıttı. Zirvede öne çıkan çalışmalardan biri, İzmir'in 30 ilçesinde yürütülen 218 projeyi bir araya getiren İzmir Sürdürülebilirlik Haritası oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi XR-LAB iş birliğiyle geliştirilen dijital platform, projelerin mahalle ölçeğinde izlenmesine ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine imkan sağlıyor. Belediyenin sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli ayağını ise çalışanlara yönelik yeşil yakalı personel eğitimleri oluşturuyor. Eğitim alan personel, görev yaptıkları birimlerde enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması için projeler geliştiriyor. COP31 kapsamında düzenlenen oturumlarda ayrıca İzmir ve Antalya'nın İklim Yurttaş Meclisi deneyimleri ele alındı.