İZMİRLİ MEMNUN

Öğrenci Cavit Doğukan Peksağlam, "Genellikle İzmirli Kahve'den ürün alıyorum. Daha ucuz. Ürün çeşitliliği de güzel. Tadı da kalitesi de iyi. Eksiği yok. Öğrenci olarak kendimi çok rahat hissediyorum. Cebime daha fazla para kalıyor, daha fazla sosyalleşme imkânım oluyor" diye konuştu.

Bucalı Elif Korkmaz ise "Benim açımdan çok keyifli bir ortam. Evime çok yakın. Çocuğum için oyun alanı var. Kahveleri çok lezzetli. Fiyat-performans açısından çok iyi. Böyle bir alanda çocuğumla birlikte olmaktan keyif alıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.