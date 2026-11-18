Haberler İzmir ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? 18 KASIM ÇARŞAMBA METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? 18 KASIM ÇARŞAMBA METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI Son dakika İzmir haberler... 18 Kasım hava durumunda İstanbul için sağanak ve fırtına, İzmir için aralıklı yağış bekleniyor. Ankara parçalı bulutlu. İşte yeni sıcaklık tahminleri... HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da yağmur ve kuvvetli rüzgâr, İzmir'de yerel sağanak, Ankara'da ise bulutlu hava öne çıkıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte güncel tahminler…

İZMİR İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İzmir genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların özellikle ilin kıyı ve kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.