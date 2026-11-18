Son dakika İzmir haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da yağmur ve kuvvetli rüzgâr, İzmir'de yerel sağanak, Ankara'da ise bulutlu hava öne çıkıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte güncel tahminler…
İZMİR İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İzmir genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların özellikle ilin kıyı ve kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ege'nin kuzey ve batısı ile birlikte İzmir'de de güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor. Rüzgâr hızının kıyı ilçelerde saatte 50 ila 70 kilometreye kadar ulaşabileceği bildirildi.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul: Kentte parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra yerel sağanak yağış görülebilecek. Güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına tahmin edilirken hava sıcaklığının en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.
Ankara: Başkentte parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis beklenirken günün ilerleyen saatlerinde bulutluluk artacak. Sıcaklığın en yüksek 16 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.
İzmir: Kentte parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte yerel sağanak yağış bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde yağış ihtimali öne çıkarken sıcaklığın 22 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.