Haberler İzmir İzmir'de bir ilk! Karaciğerin %65'i bu yöntemle alındı İzmir'de bir ilk! Karaciğerin %65'i bu yöntemle alındı Son dakika İzmir haberleri... Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tarihi bir operasyona imza atıldı. İzmir ve Ege Bölgesi'nde ilk kez tamamen laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyatta karaciğerin yüzde 65'i başarıyla çıkarılırken, ileri düzey minimal invaziv cerrahide yeni bir çığır açıldı. İHA









Son dakika İzmir haberleri... Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi, ileri cerrahi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde, İzmir ve Ege Bölgesi'nde ilk kez tamamen laparoskopik yöntemle sağ hepatektomi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Karaciğerin yaklaşık yüzde 65'inin çıkarıldığı operasyon, bölgede ileri düzey minimal invaziv karaciğer cerrahisinin gelişimi açısından önemli bir aşama olarak kayıtlara geçti.





Ameliyatın cerrahi ekibinde Prof. Dr. Cihan Ağalar, Dr. Öğr. Üyesi Emre Karadeniz, Dr. Ece Nur Dural, Dr. Onur Mengeneci ve Hemşire Simge Sezer görev aldı. Operasyonun anestezi yönetimi ise Prof. Dr. Bülent Serhan Yurtlu liderliğinde Dr. Esra Kalyoncu, Dr. Sinem Özçelik ve Anestezi Teknikeri Elif Kartal tarafından gerçekleştirildi.



BÜYÜK CERRAHİ, KÜÇÜK KESİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Karaciğerin sağ bölümünün çıkarılmasını içeren sağ hepatektomi, karaciğer cerrahisinin en kapsamlı ve teknik açıdan zorlu ameliyatları arasında yer alıyor. Geleneksel cerrahi yöntemlerde geniş karın kesileriyle gerçekleştirilen bu operasyon, gelişen cerrahi teknikler sayesinde uygun hastalarda tamamen laparoskopik yöntemle de uygulanabiliyor.



Laparoskopik cerrahi, karın duvarına açılan küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve özel cerrahi aletler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Uygun hastalarda tercih edilen bu yöntem; ameliyat sonrası ağrının azalması, hastanede kalış süresinin kısalması ve günlük yaşama daha erken dönülmesi gibi avantajlar sağlayabiliyor. Ayrıca kanser hastalarının tedavi süreçlerinde önemli bir yere sahip olan ilaç tedavilerine mümkün olan en kısa sürede başlanmasına da imkan tanıyabiliyor.