İZMİR'İN Tire ilçesinde, 38 yaşındaki çiftçi Hüseyin Erengü motosiklet kurbanı oldu. Talihsiz kaza Belevi- Tire karayolu, Çayırlı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Erengü, gece saatlerinde Büyükkale köyünde bulunan tarım işletmesinden Tire'deki evine dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Karayolunun yeni hizmete açılan Çayırlı köyü mevkiine geldiğinde direksiyonun hâkimiyetini kaybeden genç adam kaza yaptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Hüseyin Erengü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.