18 YILDA 15 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, parkın yıl boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "İzmir Doğal Yaşam Parkı 18 yaşında ve bugüne kadar 15 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Yılda yaklaşık bir milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonlarında ilgi görüyoruz. Ara tatil, sömestr ve bayram tatillerinde de ziyaretçi yoğunluğumuz artıyor. Havaların güzel gitmesiyle aileler çocuklarıyla birlikte parkımıza yoğun ilgi gösteriyor" dedi. Parkta en çok ilgi gören hayvanların başında fillerin geldiğini söyleyen Eğrilmez, "İzmir Doğal Yaşam Parkı, Türkiye 'nin tek fil ailesine sahip. Bunun yanı sıra aslanlar, kaplanlar, pumalar, çeşitli maymun türleri, kuşlar ve tropik merkezimiz de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK HEYECANI HAYVANLARLA TANIŞMAK

Parkı ziyaret eden 7 yaşındaki Can Ata Tunay, gördüğü hayvanları heyecanla anlattı. Fil, yılan, su aygırı ve zebra gibi pek çok hayvanı gördüğünü söyleyen Tunay, özellikle yılandan çok etkilendiğini belirterek tüm hayvanları çok sevdiğini ifade etti. Kızıyla birlikte parka gelen Seda Nur Yaldır Mermer ise "Buraya daha önce çok geldik ama kızımı ilk kez getiriyoruz. Onun için geldik bu sefer. Çok keyifli, çok eğlenceli. Bizim için de güzel bir tatil aktivitesi oldu" dedi.