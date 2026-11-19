Son dakika İzmir haberleri... İzmir Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde ailelerin uğrak noktası oldu. Kentin yoğun temposundan uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte parkı ziyaret etti. Ağaçların gölgesinde yürüyüş yapan ve yeşilin içinde dinlenen ziyaretçiler, farklı hayvan türlerini yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Özellikle çocukların hayvanlara gösterdiği ilgi ve yaşadıkları heyecan, parkta renkli görüntüler oluşturdu. Fillerden zebralara, aslanlardan kuşlara kadar pek çok türü yakından gözlemleyen çocuklar, hayvanları hayranlıkla izleyip bol bol fotoğraf çekti.
18 YILDA 15 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, parkın yıl boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "İzmir Doğal Yaşam Parkı 18 yaşında ve bugüne kadar 15 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Yılda yaklaşık bir milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonlarında ilgi görüyoruz. Ara tatil, sömestr ve bayram tatillerinde de ziyaretçi yoğunluğumuz artıyor. Havaların güzel gitmesiyle aileler çocuklarıyla birlikte parkımıza yoğun ilgi gösteriyor" dedi. Parkta en çok ilgi gören hayvanların başında fillerin geldiğini söyleyen Eğrilmez, "İzmir Doğal Yaşam Parkı, Türkiye'nin tek fil ailesine sahip. Bunun yanı sıra aslanlar, kaplanlar, pumalar, çeşitli maymun türleri, kuşlar ve tropik merkezimiz de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında" diye konuştu.
ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK HEYECANI HAYVANLARLA TANIŞMAK
Parkı ziyaret eden 7 yaşındaki Can Ata Tunay, gördüğü hayvanları heyecanla anlattı. Fil, yılan, su aygırı ve zebra gibi pek çok hayvanı gördüğünü söyleyen Tunay, özellikle yılandan çok etkilendiğini belirterek tüm hayvanları çok sevdiğini ifade etti. Kızıyla birlikte parka gelen Seda Nur Yaldır Mermer ise "Buraya daha önce çok geldik ama kızımı ilk kez getiriyoruz. Onun için geldik bu sefer. Çok keyifli, çok eğlenceli. Bizim için de güzel bir tatil aktivitesi oldu" dedi.
ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERİN DE UĞRAK ADRESİ
Ara tatil için Samsun'dan İzmir'e gelen Hüsne Aydın, çocuklarıyla Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Aydın, "Burayı ziyaret etmek istedik. Çok eğlendik. Çocukların çok ilgisini çekti. Bizim için de güzel bir aktivite oldu. Daha önce de gelmiştik ama çocuklar ilk kez geldi. Burada çocukların en çok ilgisini ayı, fil, su aygırları ve kuşlar çekti. Hepsi çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
Parkta güzel vakit geçirdiğini ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen Ali Taha Gemici ile alanı ve hayvanları çok sevdiğini belirten Yılmaz Dinmez de ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
"ÇOCUKLARIN NEFES ALABİLECEĞİ ÇOK GÜZEL BİR YER"
Göktuğ Efe Erkılıç, Doğal Yaşam Parkı'nın özellikle çocuklar için keyifli bir etkinlik alanı olduğunu belirterek, "İnsanların rahatça vakit geçirebileceği, temiz hava alabileceği, açık alanda güzel zaman geçirebileceği bir yer. Burada hayvanları görmek de çocuklar ve aileler için çok güzel. Bence herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer" diye konuştu.
Hatice Çakmak da parkı fırsat buldukça ziyaret ettiklerini belirterek, "İzmir'de çocukların nefes alabileceği, enerjilerini atabileceği, doğayla iç içe olup hayvanları yakından görebileceği çok güzel bir yer. Biz çok seviyoruz ve fırsat buldukça, özellikle havalar güzel olduğunda sık sık geliyoruz. Çocuklar eğleniyor, mutlu oluyor. Fotoğraf çekiyor, hayvanları izliyoruz" dedi. Ailece hayvanları görmek için parka geldiklerini söyleyen Ali Berk Çakmak ise Doğal Yaşam Parkı'nı çok beğendiğini ve herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.