1 dönümünün içerisine 3 adet döner ev inşa ettik. Tesise ait 30 dönümlük bir hayvan çiftliğimiz de var. Araklı'nın tamamında bir eko-turizm projesini inşa etmeye çalışıyoruz. Kırsal alanda turizmi ve köy yaşantısını birleştirerek ayrıcalık sunuyoruz" dedi.

İşletme sahibi İsmail Güven, 10 dönümlük arazi üzerinde köy kültürünü yaşattıkların ifade ederek, "İşletmemizi, 2020 yılında ahşap bungalovlar inşa ederek başlattık. Bugün 10 dönüm bir arazi üzerinde, 23 tane yapıya sahibiz; taş evler, serendi kültürel evler ve 360 derece döndürülebilen ahşap evler var.

'TEK BİR KUMANDA İLE 360 DERECE DÖNEBİLİRLER'

İstenilen manzaraya 360 derece dönülebildiğini kaydeden Güven, "Trabzon'un köy yaşantısı, güneşin dağların arkasından doğması ile başlıyor. Güneş, öğleden sonra denizi ışıldatıyor, akşamüzeri de ormanları serinletiyor. Biz de bu doğal güzelliklerin tek bir çerçeve içerisinde kalmasını istemedik. Köy kültürünün yaşatıldığı bir plato üzerinde 360 derece dönebilen bir mekanizmayla ahşap evler inşa etmek istedim.

Buraya gelen misafirlerin, gün boyu köy yaşantısı döngüsünü izleyebilmesi için ahşap yapıları yaptık. Bu evlerde konum belirlemeden, istedikleri manzaraya karşı, istedikleri an tek bir kumanda ile 360 derece dönebilirler. Türkiye'de ve dünyada birkaç noktada farklı örnekleri var. Dönen ev konseptinin patentini aldık. Burada hizmete sunacağız" diye konuştu.