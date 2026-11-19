Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yayınlanan 20 Kasım 2026 Cuma gününe ait kesinti takvimi İzmirlileri yakından ilgilendiriyor. Gece saatlerinde başlayacak ve 21 ilçeyi kapsayacak çalışmalarda bazı mahallelerde elektrikler 8 saat boyunca olmayacak. İşte ilçe ilçe o adresler…
20 KASIM CUMA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşağıcuma (Aşağıcuma Köyü İç Yolu)
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)
01:00 - 04:00
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dağıstan, Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)
03:00 - 03:20
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Barbaros (5201/1. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5216. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5227. Sk., 5228. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5301/1. Sk., 5327. Sk., 5327/1. Sk., 5328. Sk., 5328/1. Sk., 5329. Sk., 5329/1. Sk., 5330. Sk., 5332. Sk., 5454. Sk., Burak Reis Cd.), Birlik (4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4213. Sk., 4222. Sk., 4223. Sk., 4224/1. Sk., 4226. Sk., 4228. Sk., 4233. Sk., 4233/2. Sk., 4236. Sk., 4236/1. Sk., 4237. Sk., 4239. Sk., 4243. Sk., 4245. Sk., 4255. Sk., 4255/1. Sk., 4263. Sk.), Çınar (297. Sk., 5003/2. Sk., 5037. Sk., Üniversite Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.), Gazi Osman Paşa (5454. Sk., 5454/1. Sk., 5454/2. Sk., 5455. Sk.), Karacaoğlan (4004/1. Sk., 6200. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6203/1. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6205/1. Sk., 6205/2. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6209/4. Sk., 6209/5. Sk., 6209/6. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6214. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6216/1. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6236. Sk., 6236/1. Sk., 6236/2. Sk., 6236/3. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6244. Sk., Park İçi Yolu), Kazımdirik (297. Sk., 297/1. Sk., 297/2. Sk., 297/3. Sk., 298. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 303/1. Sk., 303/5. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 308/1. Sk., 309. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 342/1. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 349. Sk., 350. Sk., 351. Sk., 351/1. Sk., 352. Sk., 352/1. Sk., 353. Sk., 353/1. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 357/1. Sk., 357/2. Sk., 357/3. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360/1. Sk., 364. Sk., 372/21. Sk., 378. Sk., 5003/1. Sk., 5070/1. Sk., Sanayi Cd., Sanayi Metro İstasyonu, Stadyum Metro İstasyonu, Üniversite Cd.), Koşukavak (4202/2. Sk., 4205. Sk., 4206. Sk., 4210. Sk., 4213. Sk., 4215. Sk., 4215/1. Sk., 4218. Sk., 4219. Sk., 4219/1. Sk., 4221. Sk., 4222. Sk., 4223. Sk., 4225. Sk., 4225/1. Sk., 4226. Sk., 4227. Sk., 4229. Sk., 4233. Sk., 4235. Sk., 4236/1. Sk., 4237. Sk., Kamil Tunca Cd.), Rafet Paşa (5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5045. Sk., 5046. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5051. Sk., 5054. Sk., 5055. Sk., 5056. Sk., 5057. Sk., 5058. Sk., 5058/1. Sk., 5058/2. Sk., 5058/3. Sk., 5058/4. Sk., 5058/5. Sk., 5058/6. Sk., 5058/7. Sk., 5058/90. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5070. Sk., 5070/1. Sk., 5072. Sk., 5075. Sk., 5079. Sk., 5145. Sk., 5146. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5149. Sk., 5149/1. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5158. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5165. Sk., 5170. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174/1. Sk., 5175. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5179/1. Sk., 5180. Sk., 5241. Sk., 5242. Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5329. Sk., 5332. Sk., 5351. Sk., 5351/1. Sk., 5353. Sk., 5354. Sk., 5355. Sk., 5355/1. Sk., 5356. Sk., 5357. Sk., 5357/1. Sk., 5358. Sk., 5359. Sk., 5360. Sk., 5366. Sk., Burak Reis Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yıldırım Beyazıt Cd.), Tuna (5500/1. Sk., 5500/2. Sk.), Yeşilova (4003. Sk., 4004. Sk., 4004/1. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4010. Sk., 4012. Sk., 4012/1. Sk., 4014. Sk., 4016. Sk., 4016/2. Sk., 4026. Sk., 4027. Sk., 4027/1. Sk., 4029. Sk., 4032. Sk., 4032/1. Sk., 4032/2. Sk., 4032/3. Sk., 4032/5. Sk., 4032/6. Sk., 4032/7. Sk., 4034. Sk., 4035. Sk., 4037. Sk., 4046. Sk., 4048. Sk., 4048/2. Sk., 4050. Sk., 4051. Sk., 4053. Sk., 4054. Sk., 4056. Sk., 4058. Sk., 4060. Sk., 4062. Sk., 6213. Sk.), Yıldırım Beyazıt (5101. Sk., 5101/1. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5104. Sk., 5105. Sk., 5106. Sk., 5107. Sk., 5108. Sk., 5109. Sk., 5110. Sk., 5117. Sk., 5118. Sk., 5119. Sk., 5120. Sk., 5142. Sk., 5144/1. Sk., Burak Reis Cd., Fatih Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.)
03:00 - 03:20
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Barbaros (5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5223. Sk., 5227. Sk., 5301. Sk., 5301/1. Sk., 5302. Sk., 5303. Sk., 5305. Sk., 5307. Sk., 5310. Sk., 5311. Sk., 5315. Sk., 5316. Sk., 5320. Sk., 5321. Sk., 5322. Sk., 5326. Sk., Atatürk Park İçi Yolu, Fatih Cd., Refik Tulga Cd.), Çınar (5001. Sk., 5002. Sk., 5002/1. Sk., 5002/2. Sk., 5003. Sk., 5003/1. Sk., 5004. Sk., 5004/1. Sk., 5007/1. Sk., 5010. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5023. Sk., 5023/1. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5033. Sk., 5034. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5040. Sk., 5070/1. Sk., Üniversite Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.), Gazi Osman Paşa (4099. Sk., 5227. Sk., 5408. Sk., 5409. Sk., 5410. Sk., 5411. Sk., 5412. Sk., 5413. Sk., 5419. Sk., 5422. Sk., 5436. Sk., 5437. Sk., 5438. Sk., 5439. Sk., 5440. Sk., 5441. Sk., 5442. Sk., 5446. Sk., 5447. Sk., 5448. Sk., 5449. Sk., 5453. Sk., 5454. Sk., 5454/1. Sk., 5454/2. Sk., 5454/3. Sk., 5455. Sk., 5456. Sk., 5457. Sk., 5460. Sk., 5464/1. Sk., 5470. Sk., 5471. Sk., 5472. Sk., 5473. Sk., 5475. Sk., 5476. Sk., 5477. Sk., 5478. Sk., 5478/1. Sk., 5479. Sk., 5479/1. Sk., 5479/2. Sk., 5481. Sk., 5481/1. Sk., 5481/2. Sk., 5544/1. Sk., 5544/3. Sk., 5546/1. Sk., Refik Tulga Cd.), Işıklar, Karacaoğlan (İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kemalpaşa Cd.), Kazımdirik (281/1. Sk., 282/2. Sk., 283. Sk., 285. Sk., 296. Sk., 296/1. Sk., 296/2. Sk., 296/3. Sk., 296/4. Sk., 302. Sk., 374/1. Sk., 377. Sk., 400. Sk., 400/1. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 416/1. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 5003. Sk., 5003/1. Sk., Ankara Cd., Fatih Cd., Üniversite Cd.), Koşukavak (Kamil Tunca Cd.), Rafet Paşa (5037. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5048. Sk., 5049. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5143. Sk., 5144. Sk., 5144/1. Sk., 5145. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5151. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5166. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5169. Sk., 5170. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5175. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5179/1. Sk., 5180. Sk., 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5251. Sk., 5252. Sk., 5253. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5257. Sk., 5258. Sk., 5351/1. Sk., 5356. Sk., 5357. Sk., 5358. Sk., 5358/1. Sk., 5358/2. Sk., 5359. Sk., 5360. Sk., 5361. Sk., 5362. Sk., 5362/1. Sk., 5363. Sk., 5364/1. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5372. Sk., 5372/1. Sk., 5373. Sk., Abdi İpekçi Cd., Burak Reis Cd., Park İçi Yolu, Yıldırım Beyazıt Cd.), Yeşilova (4015. Sk., 4021. Sk., 4021/1. Sk., 4023. Sk., 4025. Sk., 4027. Sk., 4027/1. Sk., 4030. Sk., 4030/1. Sk., 4032. Sk., 4033. Sk., 4033/1. Sk., 4033/2. Sk., 4033/3. Sk., 4035. Sk., 4036. Sk., 4037. Sk., 4040. Sk., 4042. Sk., 4046. Sk., 4054. Sk., 4054/1. Sk., 4056. Sk., 4066/1. Sk., 4074/1. Sk., 4097. Sk., 4099. Sk., 4101. Sk., 4103. Sk., 5182. Sk., 5182/1. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., Abdi İpekçi Cd., Kamil Tunca Cd.), Yıldırım Beyazıt (5125. Sk., 5126. Sk., 5127. Sk., 5128. Sk., 5129. Sk., 5130. Sk., 5131. Sk., 5132. Sk., 5133. Sk., 5134. Sk., 5135. Sk., 5135/1. Sk., 5136. Sk., 5137. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., 5140. Sk., 5141. Sk., 5142. Sk., 5143. Sk., Burak Reis Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.)
10:00 - 16:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Barbaros (5225. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5301/1. Sk., 5327/1. Sk.)
10:00 - 16:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Barbaros (5225. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., Burak Reis Cd.)
09:00 - 15:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mevlana (1712. Sk., 1712/3. Sk., 1712/4. Sk., 1732. Sk.)
09:00 - 15:00
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mevlana (1707/1. Sk., 1709. Sk., 1711. Sk., 1712. Sk., 1715. Sk., 1734. Sk.)
01:00 - 01:15
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mevlana (1765. Sk., 1765/1. Sk., 1767. Sk., 1768. Sk., 1768/1. Sk., 1769. Sk., 1770. Sk., 1776. Sk., Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Cd.), Yunus Emre (7402/3. Sk., 7501. Sk., 7502. Sk., 7503. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7508. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7512. Sk., 7513. Sk., 7513/1. Sk., 7513/2. Sk., 7513/3. Sk., 7514. Sk., 7516. Sk., 7517. Sk., 7518. Sk., 7519. Sk., 7520. Sk., 7521/1. Sk., 7521/2. Sk., 7522. Sk., 7550. Sk., 7551. Sk., 7552. Sk., 7553. Sk., 7554. Sk., 7555. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., Bornova Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Kemalpaşa Cd.)
18:00 - 18:15
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mevlana (1765. Sk., 1765/1. Sk., 1767. Sk., 1768. Sk., 1768/1. Sk., 1769. Sk., 1770. Sk., 1776. Sk., Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Cd.), Yunus Emre (7402/3. Sk., 7501. Sk., 7502. Sk., 7503. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7508. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7512. Sk., 7513. Sk., 7513/1. Sk., 7513/2. Sk., 7513/3. Sk., 7514. Sk., 7516. Sk., 7517. Sk., 7518. Sk., 7519. Sk., 7520. Sk., 7521/1. Sk., 7521/2. Sk., 7522. Sk., 7550. Sk., 7551. Sk., 7552. Sk., 7553. Sk., 7554. Sk., 7555. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., Bornova Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Kemalpaşa Cd.)
11:00 - 15:00
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Naldöken (1261/1. Sk., 1261/10. Sk., 1261/11. Sk., 1261/12. Sk., 1261/8. Sk., 1261/9. Sk., 1264. Sk., 1264/1. Sk., 1268. Sk., 1268/4. Sk., 1268/5. Sk., 1268/6. Sk.)
10:00 - 11:30
Manevra
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Eylül, Altınyunus, Boyalık, Çakabey (2234. Sk., 2236. Sk.), Cumhuriyet (4202, 4206. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4212. Sk., 4213. Sk., 4215. Sk., 4216. Sk., 4217. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., 4310. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk., 4314. Sk., 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4320. Sk., 4320/1. Sk., 4320/2. Sk., 4321. Sk., 4321/1. Sk., 4322. Sk., 4324. Sk., 4330. Sk., 4333. Sk., 4334. Sk., 4500. Sk., 4500/2. Sk., 4501. Sk., 4503. Sk., 4504. Sk., 4505. Sk., 4505/1. Sk., 4506. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4508/1. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4516. Sk., 4525. Sk., 4531. Sk., 4533. Sk., 4534. Sk., 4535. Sk., 4536. Sk., 4537. Sk.), Dalyan (4000. Sk., 4004. Sk., 4066. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4128. Sk., 4158. Sk., 4159. Sk., 4162. Sk., 4163. Sk., 4163/1. Sk., 4165. Sk., 4168. Sk., 4170. Sk., 4172. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk.), Fahrettinpaşa (Emine Çizgenakat Sk.), Ilıca (5068. Sk., 5070. Sk., 5074. Sk., 5082. Sk., 5083. Sk., 5086. Sk., 5087. Sk., 5089. Sk., 5090. Sk., 5091. Sk., 5092. Sk., 5093. Sk., 5094. Sk., 5096. Sk., 5097. Sk., 5098. Sk., 5100. Sk., 5101/2. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5253. Sk.), İsmet İnönü (2123. Sk., 2127. Sk., 2136. Sk., 2143. Sk., 2150. Sk., 2156. Sk., 2167. Sk.), Sakarya (3118. Sk.)
10:00 - 16:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçeli (Çeltik Sk., İzmir Çanakkale Cd., Kaya Sk., Kuzey Sk., Mutlu Sk., Seher Sk., Toprak Sk.), Kabakum (Güzel Belde Sk.), Kıratlı, Salihler (800. Sk., 800/1. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 803/1, 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 814. Sk., 815. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 900. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 906. Sk., 910. Sk., 916. Sk., 919/3. Sk., 921/7 Sk., 923. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 929/1. Sk., 930. Sk., 931. Sk., 935. Sk., 936. Sk., Acar Sk., Ada Sk., Akar Sk., Akmeşe Sk., Aksu Sk., Alaca Sk., Anıl Sk., Ardıç Sk., Asil Sk., Asırlık Sk., Asmalı Sk., Aydan Sk., Aydın Sk., Aydınlar Sk., Aydoğdu Sk., Ayışığı Sk., Ayvalı Sk., Ayvalık 1. Sk., Ayvalık 2. Sk., Bahar Sk., Bahardalı Sk., Bahçeli Sk., Barış Sk., Başkentliler Sk., Begonvil Sk., Beyaz Kent Sk., Birlik Sk., Bora Sk., Bozkurt Sk., Bulut Sk., Çağdaş Sk., Çağla Sk., Çakır Sk., Canerkent 1. Sk., Canerkent 2. Sk., Canerkent 3. Sk., Canerkent 4. Sk., Canerkent 5. Sk., Canerkent 6. Sk., Canerkent 7. Sk., Canerkent 8. Sk., Canerkent Sk., Canyurt Sk., Çelik Sk., Ceren Sk., Çeşmeli Sk., Çiçek Sk., Çınar Sk., Deniz Kent 3. Sk., Deniz Sk., Dolunay Sk., Doru Tatil Sitesi, Duru Sk., Ecrin Sk., Ege 1. Sk., Ege 7. Sk., Elit Kent 2. Sk., Elitkent 1. Sk., Elitkent Sk., Elmas Sk., Emek Sk., Erdem Sk., Erdoğan Sk., Erguvan Sk., Esenkent Sitesi, Evren Sk., Ferah Sk., Fidan Sk., Fırat Sk., Florya Sk., Gamze 3. Sk., Gamze 4. Sk., Gamze Sk., Gazeteciler Sk., Girgin Sk., Göknar Sk., Gülkent 1. Sk., Gülkent 10. Sk., Gülkent 11. Sk., Gülkent 12. Sk., Gülkent 13. Sk., Gülkent 14. Sk., Gülkent 15. Sk., Gülkent 16. Sk., Gülkent 17. Sk., Gülkent 18. Sk., Gülkent 19 Mayıs Cd., Gülkent 19. Sk., Gülkent 2. Sk., Gülkent 20. Sk., Gülkent 21. Sk., Gülkent 22. Sk., Gülkent 23 Nisan Cd., Gülkent 23. Sk., Gülkent 24. Sk., Gülkent 25. Sk., Gülkent 26. Sk., Gülkent 27. Sk., Gülkent 28. Sk., Gülkent 29. Sk., Gülkent 3. Sk., Gülkent 30. Sk., Gülkent 31. Sk., Gülkent 32. Sk., Gülkent 33. Sk., Gülkent 34. Sk., Gülkent 35. Sk., Gülkent 36. Sk., Gülkent 37. Sk., Gülkent 38. Sk., Gülkent 4. Sk., Gülkent 40. Sk., Gülkent 41. Sk., Gülkent 42. Sk., Gülkent 43. Sk., Gülkent 44. Sk., Gülkent 45. Sk., Gülkent 46. Sk., Gülkent 47. Sk., Gülkent 5. Sk., Gülkent 6. Sk., Gülkent 7. Sk., Gülkent 9. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Gülkent Barış Cd., Gülkent Ege Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Gençlik Cd., Gülkent Gülbaba Cd., Gülkent İlk Hedef Cd., Gülkent Samanyolu Sk., Gülkent Sk., Gülkent Yalı Sk., Gülkent Yunus Emre Cd., Güllük Sk., Gümüş Sk., Güneş Sk., Güneş Tatil Sitesi, Gürsel Aksel Sk., Halk Eğitimciler 1. Sk., Halk Eğitimciler 2. Sk., Halk Eğitimciler 3. Sk., Halk Eğitimciler 4. Sk., Halk Eğitimciler 5. Sk., Halk Eğitimciler 6. Sk., Halk Eğitimciler 8. Sk., İmbat Sk., İncikent Sitesi, Irmak Sk., İskele 1. Sk., İskele 2. Sk., İskele Sk., Kahraman Sk., Kamelya Sk., Kanarya Sk., Kapan Sk., Karataş Sk., Kardelen Sitesi, Kardelen Sk., Kayın Sk., Kelebek Sk., Kırlangıç Sk., Kolej 1. Sk., Kolej 2. Sk., Kolej 3. Sk., Kolej 4. Sk., Kolej 5. Sk., Kolej Sk., Koray Sk., Koru Sk., Kuşoğlu Sk., Kuzey Sk., Makaron Sk., Maki Sk., Mavi Özlem Sk., Maviköy 1. Sk., Maviköy 10. Sk., Maviköy 11. Sk., Maviköy 14. Sk., Maviköy 15. Sk., Maviköy 16. Sk., Maviköy 17. Sk., Maviköy 18. Sk., Maviköy 19. Sk., Maviköy 2. Sk., Maviköy 21. Sk., Maviköy 23. Sk., Maviköy 3. Sk., Maviköy 4. Sk., Maviköy 5. Sk., Maviköy 6. Sk., Maviköy 7. Sk., Maviköy 8. Sk., Maviköy 9. Sk., Maviköy Sk., Meltem Sk., Meşe Sk., Mimoza Sk., Murat 1. Sk., Murat 2. Sk., Murat 3. Sk., Murat 4. Sk., Murat 5. Sk., Naviköy 1. Sk., NAZ 1 SK., Nazım Hikmet Sk., Neşeli Sk., Orkide Sk., Özdoğu Sk., Özgür Sk., Palmiye Sk., Petekkent 1. Sk., Petekkent 10. Sk., Petekkent 2. Sk., Petekkent 3. Sk., Petekkent 4. Sk., Petekkent 5. Sk., Petekkent 6. Sk., Petekkent 7. Sk., Petekkent 8. Sk., Petekkent 9. Sk., Pınar 1. Sk., Pınar 2. Sk., Pınar 3. Sk., Pınar 5. Sk., Pınar 6. Sk., Pınar 7. Sk., Pınar 8. Sk., Pınar Sk., Poyraz Sk., Rengin Sk., Sağlıkçılar Sk., Saka Sk., Salihler Altı Cd., Salihler Altınkent Sk., Salkım Sk., Sarıgül Sk., Şebnem 1. Sk., Şebnem 2. Sk., Şebnem 3. Sk., Seçkinler Sitesi, Seçkinler Sk., Sedef Sk., Sedir Sk., Selver Sk., Selvi Sk., Şen Sk., Şenkent 10. Sk., Şenkent 3. Sk., Şenkent 4. Sk., Şenkent 5. Sk., Şenkent 6. Sk., Şenkent 7. Sk., Şenkent 8. Sk., Şenkent 9. Sk., Sezer Sk., Sinetur Sk., Site İç Yolu, Sıla Sk., Söğüt Sk., Sülün Sk., Sümer Sk., Taşel Sk., Taşkan Sk., Tomris Uyar Sk., Toprak Sk., Töyko 10. Sk., Töyko 12. Sk., Töyko 14. Sk., Töyko 15. Sk., Töyko 16. Sk., Töyko 17. Sk., Töyko 18. Sk., Töyko 19. Sk., Töyko 2. Sk., Töyko 20. Sk., Töyko 21. Sk., Töyko 22. Sk., Töyko 23. Sk., Töyko 24. Sk., Töyko 26. Sk., Töyko 28. Sk., Töyko 3. Sk., Töyko 30. Sk., Töyko 32. Sk., Töyko 34. Sk., Töyko 36. Sk., Töyko 38. Sk., Töyko 4. Sk., Töyko 40. Sk., Töyko 42. Sk., Töyko 44. Sk., Töyko 48. Sk., Töyko 50. Sk., Töyko 52. Sk., Töyko 54. Sk., Töyko 56. Sk., Töyko 58. Sk., Töyko 6. Sk., Töyko 60. Sk., Töyko 62. Sk., Töyko 64. Sk., Töyko 66. Sk., Töyko 7. Sk., Töyko 8. Sk., Töyko 9. Sk., Tunç 1. Sk., Tunç 2. Sk., Tunç Sk., Turna Sk., Uçar Sk., Uluçay Sk., Umut Sk., Uslu Sk., Yağmur Sk., Yakut Sk., Yıldız Sk.)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih, İsmetpaşa
12:00 - 17:00
Yeraltı Kablo Arızası
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fevzi Çakmak (Ali Stair Cd., Begonya Sk., Cengiz Topel Cd., Çiçek Sk., Dalya Sk., Değişim Sk., Fesleğen Sk., Fidan Sk., Gelincik Sk., Gülbahar Sk., Gülhatmi Sk., Güliz Sk., İsmet İnönü Blv., Kanber Sk., Kardelen Sk., Mine Sk., Nilüfer Sk., Portakal Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Zeytin Dalı Sk.)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fevzi Çakmak (Sadullah Sever Cd.), Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk.), Kazım Dirik, Koca Mehmetler (20/4. Sk., 40/5. Küme Evleri, Şehit Er Veli Yılmaz Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (494. Sk., Sadullah Sever Cd.), Yenibağarası (1001. Sk., 1001/1. Sk., 1001/2. Sk., 1002. Sk., 1002/1. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1008/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., 1010/2. Sk., 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1020. Sk., 1029, 1040. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 20/4. Sk., Bahçecik Mevkii Küme Evleri, Foça İzmir Karayolu Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, Killik Mevki Küme Evleri, Yenifoça Cd., Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri, Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)
09:30 - 16:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
İskele (2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2230. Sk., Ada Sk., Aslanburnu Cd., Burgaz Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk.)
01:00 - 04:00
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Mescit Sk., Meyil Küme Evleri, Okul Cd., Örtülü Köyü İç Yolu, Şen Küme Evleri, Serap Sk., Sultan Cd., Uzun Küme Evleri), Osmaniye, Poyracık (Adalar Küme Evleri, Akhisar Bergama Yolu, Akpınar Küme Evleri, Aşağı Kırcalar Küme Evleri, Çayır Küme Evleri, Çoraklık Küme Evleri, Hülya Sk., Karacagüller Küme Evleri, Karacagüller Kümeleri Evleri, Pekmezci Bağları Küme Evleri), Sucahlı (Aslan Sk., Çamlı Sk., Defne Sk., Harmanlık Sk., Kızılçam Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu), Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Ayıtlık Küme Evleri, Bağımsızlık Cd., Barbaros Sk., Barış Sk., Batı Sk., Begüm Sk., Bergama Yolu Küme Evleri, Dündarlı Yolu Küme Evleri, Engin Sk., Gazi Cd., Harman Yeri 2 Sk., İğdeler Küme Evleri, Kahraman Sk., Karahayıt Küme Evleri, Kavakalanı Yolu Küme Evleri, Kırgeçit Çayı Küme Evleri, Kırkkıuyu Küme Evleri, Korkmaz Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Nazlı Sk., Poyraz Sk., Şafak Sk., Sancak Sk., Şanlı Çıkmazı Sk., Şehit Sk., Simge Sk., Sönmez Çıkmazı Sk., Tarla Sk., Tokat Çayırı Küme Evleri, Yayakent Cd., Yayakent Cumhuriyet Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yunus Emre Cd., Zincir Sk.)
10:00 - 17:30
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çayağzı (Sınırbaşı Küme Evleri, Yarbaşı Küme Evleri), Kaleköy (Sınırbaşı Küme Evleri), Karaburç (Sınırbaşı Küme Evleri)
09:30 - 17:30
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şemsiler, Suludere (Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
09:15 - 17:15
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)
10:00 - 16:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Uğur Mumcu (1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd.)
10:00 - 12:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ahıhıdır (1602. Sk.), Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Belen (700. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 713/1. Sk., 714. Sk., Atatürk Cd., Belen Cumhuriyet Cd., Yayla Arası Küme Evleri), Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Camiikebir (1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu 1. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (213. Sk., 217/2. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Gediz Mevkii Sk.), Çukurköy (Çukurköy Küme Evleri), Değirmendere (2715/1, 2726. Sk., 2727. Sk., 2729. Sk., 2730. Sk., Çınar Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Gediz Sk., Şehit Er Barış Demir Cd.), Doğa (600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 601/2. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/1. Sk., 610/2. Sk., 610/3. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 613/1. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 713 Sk., Adalar Küme Eveleri Sk., Adalar Küme Evleri, Ahmet Kahraman Cd., Buruncuk Yanık Köy Yolu), Göktepe (930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 947/1. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 952. Sk., Göktepe Ova Küme Evleri), Görece (910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece Köyü, Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İĞNEDERE KÜME EVLER), Hasanlar (900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Eseki Köy Yolu Küme Evleri Sk., Eski Köy Yolu Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk.), Haykıran (800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812, 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 821. Sk., Ahmet Kahraman Cd., Dsi Kanal Yolu Küme Evleri, İc Yol, Sarıkaya Mevki Yolu Sk., Yol), İğnedere (912. Sk., Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İğnedere Görece Yolu Sk., İğnedere Küme Evleri), İsmet İnönü (1262. Sk., 1262/1. Sk., 1265. Sk., 1267. Sk., 1269. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1272. Sk., 1284. Sk., 1284/2. Sk., 1286. Sk.), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu), Kır (2820. Sk., Arapdere Mevkii Küme Evleri, Beyköy Küme Evleri, Çakıcı Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çıkmazı Sk., Kahraman Sk., Karagöl Mevki Küme Evleri, Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Manisa Asfaltı Cd., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Tepecik Sk., Topraksu Sk.), Mermerli (1451. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yolu Sk., Kumtepe Mevki Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 1. Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Musabey (Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri), Süleymanlı (919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 920/1. Sk., 920/3. Sk., 921, 921/2. Sk., 921/3 sK., 921/3 Sk., 922. Sk., 923. Sk., 923/1. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 928/1. Sk., 928/2. Sk., 928/3. Sk., 929. Sk., 931. Sk., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., yayla önü küme evler), Telekler (Telekler Küme Evleri), Turgutlar (Turgutlar Küme Evleri), Uğur Mumcu (1249. Sk., 1265. Sk., 1265/1. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1286. Sk., 1286/1. Sk., 1286/2. Sk., 1293. Sk., 1295. Sk., 1295/1. Sk., 1302/1. Sk., 1303. Sk., 1307. Sk., 1309. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1316. Sk., 1316/1. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1320. Sk., 1321. Sk., 1322. Sk., 1325. Sk., 1333. Sk., 1337. Sk., 1347. Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., Şehit Ali Rıza Sadak Sk.), Yahşelli (1322. Sk., 6306. Sk., 6306/2. Sk., 6307. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6321. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6328. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6331. Sk., 6332. Sk., 6333/1. Sk., 6334. Sk., 6335/1. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6339. Sk., 6339/1. Sk., 6340. Sk., 6341. Sk., 6342. Sk., 6345. Sk., 6346. Sk., 6348. Sk., 6349. Sk., 6350. Sk., 6351. Sk., 6352. Sk., 6353. Sk., 6354. Sk., 6354/1. Sk., 6355. Sk., 6356. Sk., 6357. Sk., 6358. Sk., 6359. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6374/1 Sk., 6375. Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Kum Ocağı Sk., Manisa Asfaltı Cd., Yahşelli Köyü), Yanıkköy (500. Sk., 500/1. Sk., 502. Sk., 503/2. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 518/1 Sk., 518/1. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 524. Sk., Atlas Sk., Deniz Sk., Derin Sk., Derya Sk., Irmak Sk., Kanal Yolu Dere, Kumsal Sk., Nehir Sk., Okyanus Sk., Yakamoz Sk., Yosun Sk.), Yayla (2508. Sk., 2508/1. Sk., 2715/1, Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Gediz Sk., Hasır Sk., Manisa Asfaltı Cd., Toprak Yol, Yayla Küme Evleri Sk., Yayla Ova Küme Evleri), Yıldırım (35/5. Küme Evleri)
10:00 - 16:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Birgi (Akpinar Küme Evleri, Birgi Deresi Küme Evleri), Ovacık (AKÇAKMAK KME EVLERİ, Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu, Ovacık Küme Evleri, Tozlu Yaylası Küme Evleri), Tekke
09:30 - 15:30
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hürriyet (Bayramkuyu Mevkii Küme Evleri, Yolüstü Küme Evleri), Yolüstü (Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri)
09:30 - 17:30
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akarca (100/5. Sk., 100/6. Sk., 100/7. Sk.), Hıdırlık (100. Sk., 100/1. Sk., 100/15. Sk., 100/3. Sk., 100/4. Sk., 100/5. Sk., 100/9. Sk., 83/2. Sk., Errahman Küme Evleri, Hisar Cd., Kuşadası Cd.), Tepecik (101. Sk., 102. Sk., 102/2. Sk., 102/3. Sk., 103/1. Sk., 103/2. Sk., 108. Sk., Ahmet Bey Çeşmesi Küme Evleri, Bahçeköy Küme Evleri, Bahçeköy Önü Küme Evleri, Errahman Küme Evleri, Hisar Cd., Kavakdere Cd., Kuşadası Cd., Tepecik Cd.), Turabiye (sivrikaya mevkii, Zeytinlik Kömürlük Küme Evleri)
10:00 - 13:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamtepe (Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri, Efem Çukuru Köyü Yolu), Gödence (4001. Sk., 4002. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., Kuruçeşme Küme Evleri, Turşu Gediği Küme Evleri), Gölcük (14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14004. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 14006. Sk., Çeşmebeleni Küme Evleri, Sakız Ağacı Küme Evleri)
09:30 - 17:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (Küçükkömürcü Yolu)
03:30 - 04:00
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Eylül (Mehmet Gürer Cd., Samim Üzer Cd.), Atatürk (İstasyon Cd.), Fatih (19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Acar Sk., Ayasofya Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Behçet Kadı Sk., Buhar Sk., Bulut Sk., BURCU, Çam Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Çiçek Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Dicle Sk., Dikmen Cd., Duru Sk., Duygu Sk., Efe Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., GÖKKUŞAĞI, Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Halim Ertürk Cd., Hurşit Seni Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., İmam Hatip Cd., İstasyon Cd., İzmir Ödemiş Yolu, Levent Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Mehtap Sk., Melisa Sk., Millet Cd., Mimar Sinan Cd., Mimoza Sk., Mollaarap Cd., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saim Falakalı Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Sevinç Sk., Tevfik Helvacıoğlu Sk., Turgut Özal Blv., Türker Sk., Ulus Cd., Vakıf Sk., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.), İbni Melek (Burak Bey Cd., Çakallık Küme Evleri, İlkadım Cd., Samim Üzer Cd., Turgut Özal Blv.)
03:30 - 04:00
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Eylül (Arif Kesercioğlu Sk., Barış Sk., Burak Bey Cd., Doğan Cd., Fatih Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Hasan Polatkan Cd., Mehmet Gürer Cd., Oruç Reis Cd., Sabunhane Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Şen Sk., Yağhane Cd., Yunus Emre Cd.), Bahariye (2. Katırcılar Sk., 3. Havuzlu Sk., Ahmet Kahvesi Sk., Atlanbaç Sk., Bahariye Yolu Küme Evleri, Buğdaydede Cd., Buğdaydede Gç. Sk., Buğdaydede Türbesi Sk., Çeşme Sk., Eflatun Sk., Kakaçlar Sk., Kaplan Köy Altı Küme Evleri, Kaplan Yolu, Katırcılar Sk., Keskin Sk., Narin Küme Evleri, Sandıkemini Sk., Şeyh Cami Sk., Şeyh Camii Arkası Sk., Şeyh Camii Sk., Sire Hatun Sk., Sofu Yokuşu Sk., Topal Sk.), Cumhuriyet (Fatih Cd., Ful Park Sk., Ful Sk., İstasyon Cd., Nişancı Paşa Cd., Samim Üzer Cd., Ziya Gökalp Cd.), Dumlupınar (1. Harlak Sk., 2. Dere Sk., 2. Harlak Sk., 2. Yavançeşme Sk., 2. Yavukoğlu Sk., Bahar Sk., Dibek Meydanı Sk., Dik Sk., Gürler Sk., Harlak Meydanı, Karadut Sk., Şanizade Cd., Üzümcü Gç. Sk., Yavançeşme Sk., Yavukluoğlu Sk.), Ertuğrul, Fatih (İstasyon Cd., Mollaarap Cd., Samim Üzer Cd.), Hürriyet (İnan Cd., İstasyon Cd., Zafer Cd.), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Ayçiçeği Sk., Ayışığı Sk., Çağlayan Cd., Can Egeli Sk., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Diyar Sk., Doğan Cd., Fahrettin Atalay Cd., Feza Sk., Hilal Sk., Kesikbaş Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd., Manolya Sk., Mustafa Kemal Cd., Nil Sk., Sabunhane Cd., Sadık Giz Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Selçuk Cd., Sema Sk., Şen Sk., Şuur Nizamoğlu Cd., Tire Sk., Turgut Özal Blv., Ufuk Sk., Ülkü Cd., Yunus Emre Cd., Zübeyde Hanım Cd.), Kaplan (Arpacılar Sk., Darıtepesi Sk., Elif Deresi Sk., Kaplan Atatürk Sk., Kaplan Cumhuriyet Sk., Kaplan Karşıyaka Sk., Kaplan Köy Altı Küme Evleri, Kaplan Köy Üstü Küme Evleri, Kaplan Köyü İç Yolu), Ketenci (1. Alamadan Sk., 1. Dere Sk., 2. Alamadan Sk., 2. Dere Sk., 2. Kızlarçeşme Sk., 2. Tekin Sk., 3. Kızlar Çeşme Sk., Alamadan Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Hamzaağa Sk., Hekim Sk., Kavaklaraltı Sk., Kısakuyu Sk., Kızlarçeşme Sk., Leylak Sk., Sabunhane Cd., Şanizade Cd., Şehit İsa Yüksel Cd., Tekin Çıkmazı Sk., Yeniceköy Sk.), Turan (1. Dere Sk., 1. Selvili Mescit Sk., 1500. Sk., 2. Selvili Mescit Sk., Altıntepe Sk., Balım Sultan Cd., Batıdağ Küme Evleri, Bayramlı Sk., Beylerdere 1. Çk. Sk., Beylerdere 2. Çk. Sk., Beylerderesi Cd., Bülbül Sk., Çağla Sk., Çukurküp Sk., Doğuş Sk., Gamze Sk., Hakime Sk., Kaplan Cd., Ketençeşme Çıkmazı Sk., Kısık Sk., Kısıktepe Sk., Sabunhane Cd., Şanizade Cd., Şehit İsa Yüksel Cd., Selçuk Cd., Uzunkuyu Sk., Yavukluoğlu Sk., Yığıntaş Küme Evleri)
11:00 - 12:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adnan Menderes (Tiflikuyu Küme Evleri)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Naipli, Ovacık, Yenice
10:00 - 17:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıçay (5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
10:00 - 13:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bademler (Gödence Yolu Cd.)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Belenbaşı (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3005. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3015/2. Sk., 3015/3. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017. Sk., 3017/1, 3018. Sk., 3018/1. Sk., 3018/2. Sk., 3018/3. Sk., 3018/4. Sk., 3019. Sk., 3019/1. Sk., 3020, 3020/1. Sk., 3023. Sk., Belen Cd., Beylik Cd., Hürriyet Cd.), Kırklar
10:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Vali Rahmi Bey (138. Sk., 159. Sk., 295. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 297/2. Sk., 297/3. Sk., 297/4. Sk., Forbes Sk.)
09:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)
03:00 - 03:20
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çınarlı (1561. Sk., 1577. Sk., 1580. Sk., 1587. Sk., 1587/1. Sk., Ali Telli Sk., Fatih Cd., İsimsi1111), Mersinli (1578. Sk., 1579. Sk., 1580/1. Sk., 2816. Sk., 2817. Sk., Fatih Cd.)
03:00 - 03:20
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çınarlı (Fatih Cd., Manas Blv.)
10:00 - 13:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Efemçukuru (7551. Sk., 7552. Sk., 7553. Sk., 7554. Sk., 7555. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., 7560. Sk., 7561. Sk., Efem Çukuru Köyü Yolu, Efemçukuru Köyü İç Yolu, Efemçukuru Küme Evleri)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akçaköy (7200. Sk.), Görece Cumhuriyet (5009. Sk., 7204. Sk.)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Görece Cumhuriyet
09:00 - 13:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balatçık (1671. Sk., 8787. Sk., 8787/4. Sk., 8788. Sk., 8789. Sk., 8789/1. Sk., 8789/2. Sk., Anadolu Cd.)
10:00 - 13:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Payamlı (Arıkdamı Sk., Bayram Sk., Çelebi Sk., Çınar Sk., Dalyan Sk., Dede Mezarı Sk., Elmabelen Sk., Gazi Cd., Gülsüm Pınarı Sk., Huzur Sk., Kaya Pınarı Sk., Kaya Sk., Kısıklar Sk., Küçükkaya Cd., Kuyu Sk., Kuyu Üstü Çk. Sk., Kuzey Sk., Okul Sk., SEYRAN, Tok Sk., Uzunca Harman Sk., Vali Kazımdirik Cd.)
03:00 - 03:20
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
03:00 - 03:20
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adalet (1600. Sk., 1600/1. Sk., 1600/2. Sk., 1600/3. Sk., Haydar Aliyev Cd., Manas Blv., Ozan Abay Cd., Salhane Metro İst. Yaya Yolu), Mansuroğlu (288. Sk., 292. Sk., 293/1. Sk., 295/2. Sk., Manas Blv.)
17:00 - 17:15
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Körfez (7374/9. Sk., 7375. Sk., 7379/5. Sk., 7379/8. Sk.), Onur (7334. Sk., 7334/1. Sk., 7334/2. Sk., 7334/3. Sk., 7360. Sk., 7360/3. Sk., 7364/1. Sk., 7365. Sk., 7365/1. Sk., 7366. Sk., 7367. Sk., 7368/2. Sk., 7368/5. Sk., 7369/1. Sk., 7369/2. Sk., 7369/5. Sk., 7370. Sk., 7370/9. Sk., 7371/10. Sk., 7371/2. Sk., 7371/3. Sk., 7371/4. Sk., 7371/5. Sk., 7371/6. Sk., 7372. Sk., 7373. Sk., 7374. Sk., 7374/1. Sk., 7374/2. Sk., 7375. Sk., 7376. Sk., 7377. Sk., 7378. Sk., Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi), Postacılar (6067/1. Sk., 6067/2. Sk., 6067/3. Sk., 6067/4. Sk., 6067/5. Sk., 7368/5. Sk., 7476. Sk., 7476/1. Sk., 7599. Sk., 7599/2. Sk., 7599/3. Sk., 7599/4. Sk., 7599/5. Sk., 7600. Sk., 7600/1. Sk., 7600/5. Sk., 7610. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., 7613/1. Sk., 7614. Sk., 7615. Sk., 7616. Sk., 7617. Sk., 7618. Sk., 7619. Sk., 7620. Sk., 7620/1. Sk., 7621. Sk., 7622. Sk., 7623. Sk., 7624. Sk., 7651. Sk., 7651/1. Sk., 7651/2. Sk., 7651/5. Sk., 7651/6. Sk., 7651/7. Sk., 7652. Sk., 7653. Sk., 7654. Sk., 7654/1. Sk., 7654/2. Sk., 7656. Sk., 7657. Sk., 7665. Sk., 7666. Sk., Çınar Park İçi Yolu, Park İçi Yolu, Şehit Abdurrahman Koçak Parkı), Yamanlar (7302. Sk., 7323/5. Sk., 7328. Sk., 7334. Sk.)
02:00 - 02:15
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Körfez (7374/9. Sk., 7375. Sk., 7379/5. Sk., 7379/8. Sk.), Onur (7334. Sk., 7334/1. Sk., 7334/2. Sk., 7334/3. Sk., 7360. Sk., 7360/3. Sk., 7364/1. Sk., 7365. Sk., 7365/1. Sk., 7366. Sk., 7367. Sk., 7368/2. Sk., 7368/5. Sk., 7369/1. Sk., 7369/2. Sk., 7369/5. Sk., 7370. Sk., 7370/9. Sk., 7371/10. Sk., 7371/2. Sk., 7371/3. Sk., 7371/4. Sk., 7371/5. Sk., 7371/6. Sk., 7372. Sk., 7373. Sk., 7374. Sk., 7374/1. Sk., 7374/2. Sk., 7375. Sk., 7376. Sk., 7377. Sk., 7378. Sk., Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi), Postacılar (6067/1. Sk., 6067/2. Sk., 6067/3. Sk., 6067/4. Sk., 6067/5. Sk., 7368/5. Sk., 7476. Sk., 7476/1. Sk., 7599. Sk., 7599/2. Sk., 7599/3. Sk., 7599/4. Sk., 7599/5. Sk., 7600. Sk., 7600/1. Sk., 7600/5. Sk., 7610. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., 7613/1. Sk., 7614. Sk., 7615. Sk., 7616. Sk., 7617. Sk., 7618. Sk., 7619. Sk., 7620. Sk., 7620/1. Sk., 7621. Sk., 7622. Sk., 7623. Sk., 7624. Sk., 7651. Sk., 7651/1. Sk., 7651/2. Sk., 7651/5. Sk., 7651/6. Sk., 7651/7. Sk., 7652. Sk., 7653. Sk., 7654. Sk., 7654/1. Sk., 7654/2. Sk., 7656. Sk., 7657. Sk., 7665. Sk., 7666. Sk., Çınar Park İçi Yolu, Park İçi Yolu, Şehit Abdurrahman Koçak Parkı), Yamanlar (7302. Sk., 7323/5. Sk., 7328. Sk., 7334. Sk.)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Postacılar (7599. Sk., 7599/2. Sk., 7599/3. Sk., 7599/4. Sk., 7599/5. Sk., 7651/1. Sk., 7651/5. Sk., 7651/6. Sk., 7651/7. Sk.)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Postacılar (7476. Sk., 7476/1. Sk., 7599. Sk., 7599/5. Sk., 7600. Sk., 7610. Sk., 7612. Sk., 7651/1. Sk., 7651/2. Sk., Şehit Abdurrahman Koçak Parkı)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Postacılar (1844/16. Sk.), Soğukkuyu (1847/16. Sk., 1847/17. Sk., 1847/18. Sk., 1847/22. Sk., 1847/24. Sk., 1847/25. Sk., 1847/26. Sk., 1847/27. Sk., Girne Blv.)
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Soğukkuyu (1844/14. Sk., 1844/7. Sk., 1844/8. Sk., Akın Kıvanç Sk.)
10:00 - 13:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kavacık (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., 10005. Sk., 10006. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., 10011. Sk., 10012. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10016. Sk., 10017. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., 10020. Sk., 10021. Sk., 10022. Sk., 10023. Sk., 10024. Sk., Gazi Cd., Konak Kavacık Asfaltı Cd.)