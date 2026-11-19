Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yayınlanan 20 Kasım 2026 Cuma gününe ait kesinti takvimi İzmirlileri yakından ilgilendiriyor. Gece saatlerinde başlayacak ve 21 ilçeyi kapsayacak çalışmalarda bazı mahallelerde elektrikler 8 saat boyunca olmayacak. İşte ilçe ilçe o adresler…