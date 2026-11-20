AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri, İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları Ankara'da bir araya geldi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise İzmir'den bir heyetle Ankara'ya gitti.

İNAN: HER ŞEY İZMİR İÇİN

AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi ve Mustafa Bilici'nin katıldığı ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da bulundu. Ziyaretle ilgili AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesaplarından "Her Şey İzmir İçin" paylaşımı yaptı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da ziyaretle ilgili "Her adımımız, her mücadelemiz, her gayretimiz İzmir'imiz için..." açıklamasında bulundu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise "Ortak sevdamız İzmir, ortak hedefimiz daha güçlü bir gelecek. Durmadan, yorulmadan kentimiz için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.