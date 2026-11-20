İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğinin altını çizdi. AK Parti'de çok iyi karşılandığını dile getiren Tugay, İzmir'in sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi. Tugay, "İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez" anlayışının yanlış olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir." ifadelerini kullandı. Öte yandan, kendisinin İzmir'de tepkiyle karşılandığı yönündeki iddialara da değinen Tugay, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, İzmir halkının kendisini iyi karşıladığını ifade etti.