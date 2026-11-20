Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım günü İnciraltı Kent Ormanı'nda denetim yaptı. Araç girişinin yasak olduğu alana girerek çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, kuralları ihlal ettiği tespit edilen 42 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 403 bin 177 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler ayrıca denetimler kapsamında 12 motosikleti trafikten men etti.