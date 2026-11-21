Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 21 Kasım İZSU İzmir su kesintisi...
İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 21 KASIM
FOÇA - FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 21.11.2026 saat 07:47 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA - ŞEMİKLER 21.11.2026 saat 08:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - ALİ REİS, NAMAZGAH, SAKARYA, SÜVARİ 21.11.2026 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES - ÇİLEME, DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK 21.11.2026 saat 08:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ - BALATÇIK 21.11.2026 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.