Hava durumu tahminleri hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşın gündeminde. Meteoroloji'den gelen son uyarıların ardından gözler önümüzdeki günlerde sıcaklıkların nasıl değişeceğine çevrildi. Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve kar ihtimali merak edilirken, 21 il için yayımlanan sarı kodlu uyarı da dikkat çekti. Peki, hafta sonu ve yeni haftada Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur ne zaman etkisini gösterecek?
Meteoroloji tahminlerine göre İzmir'de 21 Kasım Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklığın 23 dereceye kadar yükselmesi beklenirken gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek.
Hafta sonunun ikinci gününde de kentte çok bulutlu bir hava etkili olacak. 22 Kasım Pazar günü sıcaklığın en yüksek 22, en düşük 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
İZMİR'E YAĞMUR NE ZAMAN GELİYOR?
İzmir'de hafta sonunun ardından yağışlı hava yeniden gündeme gelecek. 23 Kasım Pazartesi günü kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklığın 20 derece civarında olması tahmin edilirken yağış ihtimalinin özellikle öğleden sonra artacağı öngörülüyor.
24 Kasım Salı günü ise yağışın etkisini kaybetmesi ve güneşli havanın yeniden görülmesi bekleniyor. Ancak sıcaklıklardaki düşüş dikkat çekecek.
SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK
Haftanın ilerleyen günlerinde İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Salı günü en yüksek sıcaklığın 19 derece civarında olması tahmin edilirken, 25 Kasım Çarşamba günü termometrelerin 15 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilecek serinlikle birlikte İzmirlilerin hava koşullarındaki değişime karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu ve yeni haftada etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, sıcaklıkların kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAYIMLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Uyarı yapılan iller şöyle:
Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan ve Osmaniye için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
KUVVETLİ RÜZGAR KAPIDA
Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay kıyıları, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde de sağanağın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
SICAKLIK ANİDEN 6 DERECE DÜŞECEK
Öte yandan hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor.
HAFTA SONU YAĞIŞ YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SARACAK
Cumartesi günü ülkenin hemen hemen tamamında yağışlı hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.
Pazar günü ise yağışlı sistem kuzey ve doğu bölgelerde etkisini sürdürecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenirken, Marmara'nın kuzeyinde de öğle saatlerinde kısa süreli yağış görülebilecek. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
KAR MI GELİYOR?
Yeni haftada da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde, salı günü yurt genelinde, çarşamba günü ise doğu bölgelerde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Salı günü etkili olması beklenen soğuk hava sistemiyle birlikte özellikle bin metre rakımın üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış koşulları daha fazla hissedilecek.
ANKARA'DA SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Başkent Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürecek. Yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı.
Kentte hava sıcaklığı 12 derece ölçülürken, sağanağın gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN LODOS VE SAĞANAK UYARISI
İstanbul'da da hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde yağışlı hava etkili olacak. AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin ardından Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava dalgası bölgeye giriş yapacak.
Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeniyle megakentte aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Lodosun da etkili olacağı İstanbul'da sıcaklıkların bu süreçte 17 ila 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ
Salı gününden itibaren ise kentte hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu