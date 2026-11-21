Hava durumu tahminleri hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşın gündeminde. Meteoroloji'den gelen son uyarıların ardından gözler önümüzdeki günlerde sıcaklıkların nasıl değişeceğine çevrildi. Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve kar ihtimali merak edilirken, 21 il için yayımlanan sarı kodlu uyarı da dikkat çekti. Peki, hafta sonu ve yeni haftada Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur ne zaman etkisini gösterecek?



Meteoroloji tahminlerine göre İzmir'de 21 Kasım Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklığın 23 dereceye kadar yükselmesi beklenirken gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek.

Hafta sonunun ikinci gününde de kentte çok bulutlu bir hava etkili olacak. 22 Kasım Pazar günü sıcaklığın en yüksek 22, en düşük 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.