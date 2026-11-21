2027 yılına sayılı haftalar kala asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi yeni maaşının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Market alışverişinden kiraya, faturalardan günlük harcamalara kadar bütçesini yeni yıla göre planlamak isteyen çalışanlar, açıklanacak zam oranına kilitlendi. Henüz resmi bir rakam açıklanmazken, ekonomi yönetiminin enflasyon tahminleri ve bütçe verileri üzerinden yapılan hesaplamalar olası maaş tablosunu ortaya koydu.