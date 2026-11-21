2027 yılına sayılı haftalar kala asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi yeni maaşının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Market alışverişinden kiraya, faturalardan günlük harcamalara kadar bütçesini yeni yıla göre planlamak isteyen çalışanlar, açıklanacak zam oranına kilitlendi. Henüz resmi bir rakam açıklanmazken, ekonomi yönetiminin enflasyon tahminleri ve bütçe verileri üzerinden yapılan hesaplamalar olası maaş tablosunu ortaya koydu.
Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar milyonlarca kişinin 2027 yılında alacağı ücreti belirleyecek. Üstelik masadaki hesaplamalar arasında çalışanların dikkatini çekecek rakamlar da bulunuyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 28,4 ZAM GELİRSE MAAŞ KAÇ TL OLACAK?
2027 asgari ücret hesaplamalarında ilk senaryo Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminine dayanıyor.
Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruşa yüzde 28,4 artış yapılması halinde yeni maaşın 36 bin 48 lira 94 kuruşa yükselmesi hesaplanıyor.
YÜZDE 29,5 VE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU
Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmini de asgari ücret hesaplamalarında öne çıkıyor. Yüzde 29,5'lik artış senaryosunda net asgari ücretin 36 bin 357 lira 77 kuruşa ulaşabileceği öngörülüyor.
Yüzde 30 zam yapılması halinde ise çalışanların alacağı net maaşın 36 bin 498 lira 15 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
YÜZDE 33,7 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET 37 BİN TL'Yİ AŞIYOR!
Çalışanların dikkatini çeken senaryolardan biri de 2027 bütçe teklifindeki vergi istisnası desteği üzerinden yapılan hesaplama. Söz konusu oranın asgari ücret artışına yansıtılması durumunda yüzde 33,7 zam gündeme geliyor.
Bu hesaplamaya göre net asgari ücretin 37 bin 536 lira 94 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Böylece mevcut maaşa göre yaklaşık 9 bin 461 liralık artış ortaya çıkıyor.
YÜZDE 35 ZAM SENARYOSUNDA RAKAM 37 BİN 901 LİRA!
En yüksek artış ihtimallerinden biri ise yüzde 35 zam senaryosu. Bu oranın uygulanması halinde 2027 yılında net asgari ücretin 37 bin 901 lira 93 kuruşa çıkabileceği hesaplanıyor.
Ancak bu rakamların tamamı olası zam senaryolarından oluşuyor. Kesin asgari ücret, Aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yapılacak toplantılarda enflasyon verileri, ekonomik göstergeler ve çalışanların alım gücü masaya yatırılacak. Görüşmelerin ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.