"YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"



Azime Gül Türksal, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzunca bir zamandır katı besin yiyemediğini, nakil ameliyatının ardından ilk kez tatlı olarak kendi doğum günü pastasını yediğini söyledi.



İyileşmek için çok araştırma yaptığını belirten Türksal, "Uygun kadavra çıktı. Dokunun uyduğunu hemşirelerim haber verdi. Çok sevindim. İnanamadım hatta. Havalara uçtum diyebilirim. Çok mutluyum. Yıllardır bu anı bekliyordum." dedi.

Türksal, 25. doğum gününü unutamayacağını ifade ederek, "Sağlık çalışanları odaya pastayla girince çok sevindim. Ben buraya yalnız geldim. Tedavi sürecinde ailem yoktu ama kendimi hiçbir zaman yalnız hissetmedim. Çünkü hemşirelerim bana bir abla ve aile oldu. Organ nakli ekibim, Göksever hocam benim en büyük destekçim oldu. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler." diye konuştu.



Organ bağışının hayat kurtardığına dikkati çeken Türksal, organ bağışı çağrısı yaptı.



Hastanenin ince bağırsak nakli sorumlusu Doç. Dr. Göksever Akpınar ise hastanın hayata sıkı sıkıya bağlandığını anlatarak, "Yakın zamanda da doğum günü vardı. Doğum gününü kutlamış olduk." ifadelerini kullandı.

