İzmir Büyükşehir Belediyesi, güçlendirme ve yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Gürçeşme Huzurevi'ni yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor. Yapı güvenliği nedeniyle kapatılan binada güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, iç mekanlar ve teknik donanımlar da baştan sona yenilendi. Hemşire çağrı, yangın ihbar ve kamera sistemleri modernize edildi. Toplam 2 bin 360 metrekarelik alanda hizmet verecek huzurevi, 12 tek ve 18 çift kişilik olmak üzere 30 oda ve 48 yatak kapasitesine sahip olacak. Kafeterya ve yemekhanenin de bulunacağı tesisin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa sürede açılması hedefleniyor.