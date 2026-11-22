İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli Balatçık Mahallesi'nin altyapısını güçlendiriyor. 460 milyon liralık yatırımla yağmur suyu ve kanalizasyon hatları birbirinden ayrılıyor. Proje kapsamında 13,5 kilometre yağmur suyu, 4,9 kilometre atık su hattı ve bir terfi merkezi inşa ediliyor. Bugüne kadar 8,4 kilometre yağmur suyu ve 3,9 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı. Çalışmaların 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

MUHTAR LAÇİNKAYA: BU YATIRIM BALATÇIK'IN GELECEĞİNİ KURTARACAK

Balatçık Mahallesi Muhtarı Hayat Laçinkaya, yatırımın mahalle için büyük önem taşıdığını söyledi. Geçmişte her yağışta su baskınları yaşandığını belirten Laçinkaya, "Balatçık'ta yağmur suyu ayrıştırma hattı olmadığı için tüm sular kanalizasyona karışıyordu. Kot düşüklüğü nedeniyle sokakları, hatta evlerin birinci katlarını su basıyordu. Binaların duvarları zarar görüyor, evlerde ciddi rutubet sorunları oluşuyordu. Yeni hatlarla birlikte bu sorunlardan kurtulacağız. Ekiplerle birlikte sahayı sürekli takip ediyor, yağışlarda ızgara ve hatların çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Sorun yaşanan sokaklar yeniden değerlendiriliyor ve ihtiyaç doğrultusunda projeye dahil ediliyor. Bu çok kıymetli. Balatçık'ın nüfusu çok yoğun ve mevcut altyapı bu yoğunluğu karşılamakta yetersiz kalıyordu. Burada gerçekten büyük bir emek var" dedi.

"ALTYAPI BİTİNCE HERKES RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Altyapı çalışmalarının günlük yaşamı geçici olarak zorlaştırdığını ancak uzun yıllar mahalleye hizmet edeceğini belirten Laçinkaya, "Bazen iki, üç, hatta dört metre derinliğinde kazılar yapılıyor. Bu süreçte esnafımız, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız sıkıntı yaşayabiliyor. Ancak bunlar kolay çalışmalar değil. Altyapı tamamlanıp asfalt serildiğinde herkes rahat bir nefes alacak. Mahallemiz için çok önemli bir yatırım yapılıyor" diye konuştu. İZSU ekiplerinin taleplere duyarlılığından memnun olduklarını da ifade eden Laçinkaya, çalışmaları yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a, İZSU yöneticilerine ve sahada görev yapan çalışanlara teşekkür etti.

"MAHALLEMİZ ÇOK GÜZEL OLACAK"

Balatçık'ta 30 yıldır yaşayan esnaf Hatice Samurcu, geçmişte kanalizasyon taşmaları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek yeni altyapı yatırımından mutlu olduklarını söyledi. Samurcu, "Şimdi herkes emek veriyor. İnşallah bu yatırımla daha güzel günler göreceğiz. Çalışmalardan dolayı esnaf olarak zorlandık. Yollarımız da yapıldığında çok güzel bir mahallemiz olacak" diye konuştu.

"YATIRIMDAN MEMNUNUZ"

Balatçık esnafı Mithat Derer ise bölgede nüfusun giderek arttığına dikkat çekerek altyapı yatırımlarının mahallenin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Derer, "Balatçık, Çiğli'nin gözbebeği. Üniversitemiz var, öğrencilerimiz var, sürekli gelişen bir bölge. Ancak yolların durumu ve yağışlarda yaşanan sıkıntılar esnafı çok zorluyordu. Müşterilerimiz iş yerlerimize ulaşmakta güçlük çekiyordu. İZSU şu anda kapsamlı bir altyapı çalışması yürütüyor. Altyapı çalışmalarından memnunuz" ifadelerini kullandı.