İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentin dört bir yanında programlar ve farkındalık çalışmaları düzenleyecek. Toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik görünürlük, bilgilendirme ve stant çalışmalarının yanı sıra "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede İzmir İş Birliği Buluşması" ve "Ayrımcılığa Karşı Sinema" programları düzenlenecek. Bu yılın 25 Kasım sloganı ise "Bir Aradayız" olarak belirlendi.
"BİR DURAK, BİR GERÇEK" FARKINDALIK KAMPANYASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Bir Durak, Bir Gerçek" başlıklı bir farkındalık kampanyası hayata geçirilecek. 25-30 Kasım tarihlerinde ESHOT otobüsleri ile metro ve tramvay istasyonlarına kadına yönelik şiddetin farklı türlerine dikkat çeken afiş ve görseller asılacak. Görsellerin alt bölümünde yer alan QR kodlar aracılığıyla kadınların destek mekanizmalarına erişmesi sağlanacak. 1-10 Aralık tarihleri arasında ise Yerel Eşitlik Eylem Planı hedefleri kapsamında KADES, 112, Alo 183 ve belediyenin kadın danışma hizmetlerine ilişkin acil destek hatlarını tanıtan afişler, belirlenen mahallelere hizmet veren ESHOT otobüslerinde yaygınlaştırılacak.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEDE İZMİR İŞ BİRLİĞİ BULUŞMASI
25 Kasım günü saat 13.30'da ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı İzmir İş Birliği Buluşması" gerçekleştirilecek. 2025-2027 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Temelli Şiddet" tematik alanı kapsamında hazırlanan buluşmada, şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, önleyici çalışmalar ve kadınların korunmasına yönelik ortak adımlar ele alınacak. Programa katılmak isteyen kadınlar için servis sağlanacak. Mor Kadraj Fotoğrafçılık Atölyesi kapsamında kadınlar tarafından çekilen fotoğrafların sergisi de yine 25 Kasım tarihinde AASSM'de açılacak.
AYRIMCILIĞA KARŞI SİNEMA-5
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklığında düzenlenen "Ayrımcılığa Karşı Sinema-5" programı kapsamında; kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, toplumsal eşitlik ve dayanışma gibi konuları ele alan filmler ücretsiz gösterilecek. Program, Elhamra Sahnesi'nde 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kadın Dayanışma Merkezlerinden yararlanan kadınlar için ulaşım desteği sağlanacak, film gösterim saatleri kadınların katılım sağlayabileceği şekilde düzenlenecek. 23 Kasım saat 18.30'da açılış konuşmaları ve müzik gösterisi ile başlayacak program kapsamında Ceylan Özgün Özçelik'in Cadı üçlemesi, 24 Kasım saat 13.30'da Lütfi Ömer Akad'ın Gelin filmi gösterilecek. Saat 16.00'da ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Animasyon Seçkisi gösterimi ve söyleşisi yapılacak. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde Tony Gatlif'in Geronimo filmi izleyici ile buluşacak.
ZUMBA PERFORMANSI VE STANT ÇALIŞMALARI
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların da katılacağı zumba performanslarının yanı sıra Kadın Dayanışma Merkezleri stant çalışmaları da yapılacak. Sokak, park ve meydanlarda kadın hakları, şiddetle mücadele ve dayanışma konulu bilgilendirme çalışmaları ve 25 Kasım etkinliklerinin duyuru ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecek.