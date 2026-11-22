



AYRIMCILIĞA KARŞI SİNEMA-5

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklığında düzenlenen "Ayrımcılığa Karşı Sinema-5" programı kapsamında; kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, toplumsal eşitlik ve dayanışma gibi konuları ele alan filmler ücretsiz gösterilecek. Program, Elhamra Sahnesi'nde 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kadın Dayanışma Merkezlerinden yararlanan kadınlar için ulaşım desteği sağlanacak, film gösterim saatleri kadınların katılım sağlayabileceği şekilde düzenlenecek. 23 Kasım saat 18.30'da açılış konuşmaları ve müzik gösterisi ile başlayacak program kapsamında Ceylan Özgün Özçelik'in Cadı üçlemesi, 24 Kasım saat 13.30'da Lütfi Ömer Akad'ın Gelin filmi gösterilecek. Saat 16.00'da ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Animasyon Seçkisi gösterimi ve söyleşisi yapılacak. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde Tony Gatlif'in Geronimo filmi izleyici ile buluşacak.



ZUMBA PERFORMANSI VE STANT ÇALIŞMALARI

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların da katılacağı zumba performanslarının yanı sıra Kadın Dayanışma Merkezleri stant çalışmaları da yapılacak. Sokak, park ve meydanlarda kadın hakları, şiddetle mücadele ve dayanışma konulu bilgilendirme çalışmaları ve 25 Kasım etkinliklerinin duyuru ve bilgilendirilmesi gerçekleştirilecek.

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