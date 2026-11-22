



KAÇIŞ YOLLARINI KAPATMAK HAYATİ RİSK OLUŞTURUYOR

Denetimlerde en sık karşılaştıkları sorunların, işletmelerin sonradan yaptığı değişiklikler olduğunu belirten Sarıkaya, alan kazanmak veya görsellik amacıyla yangın güvenliği düzenlemelerinin değiştirilmesinin ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Sarıkaya, "Bazı işletme sahipleri alan kazanmak veya görsel açıdan daha iyi bir görünüm elde etmek için yaptırdığımız düzenlemeleri değiştirebiliyor. Kaçış yollarının, güvenlik hollerinin veya asansör önlerinin kapatılması, yangın anında hayati risk oluşturuyor. Bu müdahaleler, alınan tedbirleri işlevsiz hale getirebiliyor. Görsellik ya da alan kazanma kaygısıyla can güvenliğini tehlikeye atmamak gerekiyor" dedi. Binaların bitişik nizamda olması veya yeterli alan bulunmaması nedeniyle yangın merdiveni yapımında güçlük yaşanabildiğini belirten Sarıkaya, gerekli durumlarda alternatif çözümler geliştirdiklerini söyledi.





DUMANIN MERDİVENLERE YAYILMASINI ÖNLÜYOR

Olası yangınlarda otel misafirlerinin acil çıkış yönlendirmelerini takip ederek yangın merdivenlerine ulaşması gerektiğini belirten Sarıkaya, odaların ve kaçış alanlarının yangına dayanıklılığının tahliyede önemli rol oynadığını söyledi. Otel odalarının en az 30 dakika, dış kaçış kapıları ve duvarların ise 60 dakika yangına dayanıklı olması gerektiğini belirten Sarıkaya, yüksek binalardaki basınçlandırma sistemlerinin önemine dikkat çekti. Sarıkaya, "Bu sistemler, merdiven ve kaçış alanlarında pozitif basınç oluşturarak duman ve gazın bu bölgelere yayılmasını önlüyor. Böylece yangın sırasında insanların güvenli alanlara tahliyesi kolaylaşıyor" dedi.



TESİSLERİN GÜVENLİK BELGELERİ KONTROL EDİLMELİ

Yeni açılacak işletmelere, tadilat veya faaliyete başlamadan önce itfaiyeye başvurmaları çağrısında bulunan Sarıkaya, gerekli değerlendirmelerin önceden yapılmasının maddi ve iş gücü yönünden kayıpları önleyeceğini söyledi. Yangın güvenliği sistemlerinin periyodik bakımlarının aksatılmaması gerektiğini de vurgulayan Sarıkaya, yurttaşlara konaklayacakları tesislerin güvenlik belgelerini kontrol etmelerini önerdi. Sarıkaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesi ve e-Devlet üzerinden tesislerin sertifikalarını ve güvenlik belgelerini kontrol edebilirler" diye konuştu.