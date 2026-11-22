İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), "Dirençli Şehirler için Dirençli Mahalleler" temasıyla yürüttüğü çalışmalarını uluslararası katılımcılarla buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, daire başkanları, şube müdürleri ve uzman personelden oluşan 100 kişiyi aşkın ekibiyle konferansta yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem sivil katılıma açık Yeşil Bölge'de hem de resmi iklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'de İzmir'in deneyimlerini aktardı. İklim krizine karşı mahalle ölçeğinde geliştirilen çözümlerden su yönetimine, enerji verimliliğinden yurttaş katılımına kadar pek çok başlıkta gerçekleştirilen buluşmalarda, İzmir'in uygulamaları ele alındı. Uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler ve finans kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde ise ortak proje ve finansman imkanları değerlendirildi.

'ADİL GEÇİŞ MAHALLELERDE'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, COP31'de iklim mücadelesinde yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek, "Adil geçişin uygulanacağı yerler kentler olacak. Hatta kentler de değil, mahalleler olacak" dedi. İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, İzmir'in iklim kırılganlıklarına yönelik çözümleri dünyadan öğrenerek geliştireceklerini ve kendi uygulamalarını uluslararası platformlarda paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi. İzmir Planlama Ajansı Genel Müdürü Melek Demir ise yağmur suyu hasadı, mahalle bostanları ve yurttaş katılımı gibi yerel çözümleri Dünya Sağlık Örgütü ve ICLEI gibi kuruluşların oturumlarında anlattıklarını belirtti. İzmir Pavyonu'nda 21 panel, 9 katılım etkinliği ve 7 ÇÖZÜM35 oturumu gerçekleştirilirken yeni iş birlikleri için de temaslarda bulunuldu.

ANLAŞMA KRİZİ ZİRVEYİ UZATTI

Antalya'da düzenlenen COP31'de fosil yakıtlardan uzaklaşma ve iklim finansmanı konularında ülkeler uzlaşma sağlayamayınca müzakereler cumartesi gününe uzadı. The Guardian'ın haberine göre, kömür, petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik ifadelerin karar taslağından çıkarılması Panama, Belçika, Finlandiya, Yunanistan, İsveç ve bazı ada ülkelerinin tepkisine yol açtı. Panama İklim Bakanı Juan Carlos Navarro, fosil yakıtlara yer vermeyen bir anlaşmanın kabul edilemeyeceğini belirtirken, Afrika ülkeleri de iklim krizine karşı daha fazla mali destek talep etti. Zirve başkanı Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen, görüş ayrılıklarına rağmen uzlaşma arayışının sürdüğünü açıkladı.

KRAL CHARLES'TAN COP31 TEŞEKKÜRÜ

İngiltere Kralı 3. Charles, COP31 ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek ve teşekkür mektubu gönderdi. Mektupta Türkiye'nin iklim eylemi için dünyayı bir araya getirdiğini kaydeden Kral Charles, "COP31 için Antalya'da bir araya geldiğiniz bu vesileyle, katılan herkese en içten iyi dileklerimi ve desteğimi özellikle iletmek istedim. Uluslararası toplumu böylesine önemli bir anda bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hükümetine ve Türkiye halkına; Müzakere Başkanı olarak üstlendiği rol için de Avustralya Hükümetine minnettarım" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ ALAN İKLİM KONFERANSI

Müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye günde en az 25 bin kişi giriş yaptı, Yeşil Bölge'yi 300 bine yakın kişi ziyaret etti. COP31'in, dünya tarihinde en fazla ziyaretçi alan iklim konferansı olduğu tescillendi. COP31 Ajans Başkanı ve YDR İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, "Türkiye coğrafya olarak çok avantajlı bir lokasyon. Özellikle Antalya'nın konaklama anlamında büyük avantajları var. Ulaşım anlamında iyi bir destinasyon. Bu avantajların yanı sıra biz alanla ilgili de oldukça efektif planlama yaptık. Aslında COP bir vizyon projesi. Böyle bir etkinliğe ülke olarak ev sahipliği yapmak vizyon gerektiren bir iş" diye konuştu.