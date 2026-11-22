İzmir'de küçük ölçekli balıkçılığı güçlendirmek amacıyla sürdürülen destekler, balıkçıların üretim koşullarını iyileştiriyor. Aliağalı balıkçı Ece Çoban'ın hikayesi ise hem kadınların hem de gençlerin bu meslekteki yerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Aliağa Çakmaklı Limanı'ndan her gün denize açılan 34 yaşındaki Ece Çoban, çocuk yaşlarda babasının yanında öğrendiği balıkçılığı bugün kendi teknesinde sürdürüyor. Küçük yaşlardan itibaren denizle iç içe olduğunu anlatan Çoban, mesleğini severek yaptığını belirterek, "Bu mesleği severek ve isteyerek yapıyorum. Babamla küçüklüğümden beri teknenin üzerindeyim. Küçük sandalımız vardı. O sandalla kürek çekmeyi öğrendim. Şimdi işimi aşkla yapıyorum" dedi.

'YAPAMAYACAĞIM BİR ŞEY YOK'

Kadın balıkçı olmanın zaman zaman ön yargılarla karşılaşmasına neden olduğunu ifade eden Çoban, bu düşüncelere rağmen mesleğini sürdürmekten vazgeçmediğini söyledi. Diğer balıkçılarla dayanışma içinde çalıştığını vurgulayan Çoban, "Genelde 'Kadınlar yapabilir mi?' diye soruyorlar. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Bu işi severek yapıyorum. Diğer balıkçılarla burada ağabey kardeş gibi yardımlaşıyoruz. Aramızdaki birlik ve beraberlik her zaman devam ediyor. Balıkçılık yaparken kendimi güçlü hissediyorum. Denize çıktığımda karayı unutuyorum" ifadelerini kullandı. Üyesi olduğu Aliağa Çakmaklı Su Ürünleri Kooperatifi'nin dayanışmasının ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteklerin kendilerine güç verdiğini belirten Çoban, küçük ölçekli balıkçılıkta ekonomik desteğin önemine dikkat çekti. Desteklerin mesleğin geleceği açısından önemli olduğunu dile getiren Çoban, "Balıkçılarımıza destek verilirse daha da güçleniriz, herkes evine ekmek götürebilir. Bu mesleğin devamlılığı için ticaret de önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi bize önemli ekipman desteği sağlıyor. Bu destek sayesinde çalışmalarımızı daha güçlü şekilde sürdürüyoruz. Büyükşehir'in yanımızda olduğunu hissetmek bizim için çok güzel bir duygu. Yalnız değiliz" diye konuştu. Gençlere ve kadınlara da çağrıda bulunan Çoban, balıkçılığın herkes tarafından yapılabileceğini belirterek, belediyenin desteğini arkasında hissetmenin geleceğe daha umutla bakmasını sağladığını ifade etti.

BUZ MAKİNESİ TAKVİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 629 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip İzmir'de küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Avlanan su ürünlerinin tazeliğini ve kalitesini tüketiciye ulaşana kadar korumak için su ürünleri kooperatiflerine bugüne kadar 19 yaprak buz makinesi ve 2 soğuk muhafaza odası kazandırıldı. Yaprak buz makineleri sayesinde balıkçıların buz temini için yaptığı harcamalar azaltılırken üreticilerin maliyet yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, balıkçıların avlanma sonrasındaki ihtiyaçlarının yanı sıra tekne bakım ve onarım süreçlerine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2026 yılında 752 küçük ölçekli balıkçıya toplam 960 adet koruyucu tekne boyası ve 1 ton epoksi macun desteği verildi. Belediye, balıkçıların çalışma koşullarını iyileştirmek ve iş sağlığı ile güvenliğini güçlendirmek amacıyla kişisel koruyucu donanım desteğini de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda başlayacak destekle balıkçıların ihtiyaç duyduğu ekipmanların karşılanması ve daha güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması amaçlanıyor. TÜRKİYE'DE İLK SIRADA

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Hali, üretici ile tüketici arasındaki ticari zincirin önemli merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. Haftanın 7 günü, 24 saat faaliyet gösteren hal, yıllık 50 bin tonun üzerindeki işlem hacmiyle Türkiye'nin önde gelen su ürünleri ticaret merkezleri arasında bulunuyor. İzmir Su Ürünleri Hali, 2025 yılında 51 bin 699 tonluk işlem hacmine ulaşarak Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Ekim 2026'da ise halde toplam 10 bin 800 ton su ürünü işlem gördü. Bu veriler, İzmir'in su ürünleri ticaretindeki güçlü konumunu ortaya koyarken balıkçılık sektörünün kent ekonomisi açısından taşıdığı önemi de gözler önüne serdi.