Haberlerİzmir İZMİR BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ Mİ? TAHTALI BARAJI SU SEVİYESİ NE KADAR?
İZMİR BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ Mİ? TAHTALI BARAJI SU SEVİYESİ NE KADAR?
İzmir'in barajlarındaki su seviyesi ne kadar oldu? İzmir'in ne kadar suyu kaldı? Kentin can damarı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi mi? soruları merak ediliyor. İZSU güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu. İşte İzmir barajlarında son durum...
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İzmir'de hangi barajın su seviyesi ne kadar? Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yükseldi mi? İşte İzmir barajlarında son durum....