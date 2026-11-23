İZMİR BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ Mİ? TAHTALI BARAJI SU SEVİYESİ NE KADAR?

İzmir'de hangi barajın su seviyesi ne kadar? Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yükseldi mi? İşte İzmir barajlarında son durum....