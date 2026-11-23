BUCA 01.00 - 02.30: Karacaağaç (4001–4028 arası sokaklar, Belenbaşı Yolu Üzeri, Dede, Kırıklar Yolu Üzeri, Kolcu Bağı Grubu, Meşelik Yolu, Yolüstü Mevkii sokakları, Şehit Er Zeki Toker Caddesi ve Yağ Yeri Grubu Küme Evleri), Kırklar (5025/2, 5025/3, 5025/5. sokaklar ve Karabağlar Sokak). 09.00 - 13.00: Barış (152/6, 361–361/4, 869/1. sokaklar ve İstiklal Caddesi), Dicle (361, 361/1, 363, 367, 867–878 arası sokaklar ve Fevzi Çakmak Caddesi), Ufuk (869–872 arası sokaklar, 1010, 1010/1, 1012. sokaklar ve İstiklal Caddesi), Yiğitler (355–364/1, 411. sokaklar, Fevzi Çakmak ve Onat caddeleri), Çamlık (411, 411/2. sokaklar ve Onat Caddesi), Laleli (399/1–425 arası sokaklar ve Onat Caddesi). 10.00 - 17.00: Murat Reis (183, 184, 201, 213, 242, 246, 255, 256. sokaklar), Mithatpaşa (179–213 arası sokaklar ve 256. Sokak). 13.00 - 17.00: Güven (341, 397. sokaklar ve Onat Caddesi), Laleli (397–405 arası sokaklar ve Onat Caddesi), Yiğitler (331–368 arası sokaklar, Adnan Kahveci, Fevzi Çakmak ve Onat caddeleri), Barış (299–366/4 arası sokaklar ve Adnan Kahveci Caddesi). ÇİĞLİ 09.00 - 14.00: Aydınlıkevler (6779, 6779/1, 6779/5, 6780. sokaklar ve Cemil Meriç Caddesi), Maltepe (8090–8116 arası sokaklar ve Cemil Meriç Caddesi). DİKİLİ 10.00 - 17.00: Gazipaşa (57, 57/1, 61, Nergis, Zeyrek sokakları ile 75. Yıl, Şehit Sami Akbulut ve Yakamoz caddeleri).

GAZİEMİR

09.00 - 10.00: Atıfbey (5, 6, 63. sokaklar ve Önder Caddesi), Gazi (14, 15, 16, 17. sokaklar, Kubilay, Mehmet Emin Gürkan ve Önder caddeleri).

10.00 - 11.00: Atıfbey (2, 3, 4, 5. sokaklar, Çolak Molla Mümin Hoca Sokak ve Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi).

11.00 - 12.00: Dokuz Eylül (342. Sokak ve Akçay Caddesi).

12.00 - 13.00: Beyazevler (515. Sokak).

14.00 - 15.00: Binbaşı Reşatbey (Akçay Caddesi).



KARABAĞLAR

09.30 - 16.00: Ali Fuat Erden (9757, 9770, 9770/1, 9771, 9782, 9783. sokaklar).



KARABURUN

00.10 - 07.00: Mordoğan (1–527 arası sokaklar, Ardıç, Atatürk, Ayıbalığı, Barbaros, Dereboyu, Fakülte, Fatih, Fevzi Çakmak, İnönü, İzmir, Kazım Karabekir, Mehmet Ali Alpaslan, Mustafa Kemal, Namık Kemal, Sahil, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Süleyman Aşkın ve Yalı caddeleri ile Mordoğan Yat Limanı ve belirtilen küme evleri), Anbarseki (3178. Sokak, Ambarseki Yolu Sokak, Anbarseki Köyü İç Yolu, Anbarseki, Esendere, Sasko küme evleri ve Karaburun Caddesi), Eğlenhoca (5002–5023 arası sokaklar, Eğlenhoca ve Ovacık küme evleri), İnecik (4001–4026 arası sokaklar, Karaburun Yolu ve belirtilen küme evleri), Kösedere (Ağalarseki ve Karaburun caddeleri ile belirtilen küme evleri), Saip (3177–3273 arası sokaklar, Eski Okul, Fulya, Gardenya, Hercai, Kardelen, Kızılcık, Mustafa Kemal Atatürk, Sardunya, Söğüt 1 ve Zakkum sokakları), Bozköy (1106–1125 arası sokaklar, Kuyucak Caddesi ve belirtilen küme evleri), Merkez (1100–1215 arası sokaklar ve Kuyucak Caddesi), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri).

09.00 - 17.00: Bozköy (1106–1125 arası sokaklar, Kuyucak Caddesi ve belirtilen küme evleri), Merkez (1100–1215 arası sokaklar ve Kuyucak Caddesi), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri).