Kentin tarih boyunca üstlendiği öncü rol, farklı alanlarda gerçekleşen dikkat çekici gelişmelerle ortaya çıkıyor.
İZMİR'İN TARİHİNE DAMGA VURAN İLKLER
1. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu İzmir'de atıldı
İzmir'in tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 15 Mayıs 1919'da yaşandı. Gazeteci Hasan Tahsin, Yunan işgaline karşı ilk kurşunu atarak Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden biri oldu. Hasan Tahsin'in anısı, bugün Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı ile yaşatılıyor.
2. Kadınların ilk toplu eylemlerinden biri İzmir'de gerçekleşti
İzmirli kadınlar, 1828 yılında ekmek fiyatlarına yapılan zamma karşı seslerini yükseltti. Üç gün süren protestoların ardından zam kararı geri çekildi. Bu olay, kadınların gerçekleştirdiği ilk eylemlerden biri olarak kent tarihindeki yerini aldı.
3. İlk Türk donanmasının temelleri İzmir'de atıldı
Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Çaka Bey, 1081 yılında İzmir'de ilk Türk donanmasını kurdu. Bu gelişme, Türklerin denizcilik tarihindeki önemli başlangıçlardan biri olarak kabul ediliyor.
4. Batı edebiyatının önemli eserlerinden İlyada İzmir'de yazıldı
Antik Çağ'ın ünlü ozanı Homeros'un MÖ 8. yüzyılda İzmir'de yaşadığı ve yaklaşık 16 bin mısradan oluşan İlyada destanını burada kaleme aldığı belirtiliyor. Troya Savaşı'nı konu alan eser, Batı edebiyatının en önemli klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor.
5. Anadolu'nun ilk demiryolu İzmir-Aydın arasında kuruldu
Türkiye'nin ilk demiryolu hattı, 1856 yılında İzmir ile Aydın arasında inşa edilmeye başlandı. Yaklaşık 130 kilometrelik hat, Anadolu'da demiryolu ulaşımının gelişmesinde önemli rol oynadı. Hattın başlangıç noktalarından Çamlık ise bugün Buharlı Lokomotif Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor.
6. Türkiye'deki ilk futbol maçının adresi Bornova oldu
Visit İzmir'de yer alan bilgilere göre, futbolun Türkiye'deki geçmişi İzmir'e uzanıyor. 1870'li yıllarda Bornova'da oynanan karşılaşma, Türkiye'deki ilk futbol maçı olarak kayıtlara geçti. Ülkenin ilk futbol kulüplerinden Football Club Smyrna da İzmir'de kuruldu.
7. İlk karantina uygulamalarından biri İzmir'de hayata geçirildi
Salgın hastalıklarla mücadele tarihinde de İzmir önemli bir yere sahip. Türkiye'deki ilk karantina uygulaması, kentin Küçükyalı semtinde, bugünkü Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi karşısındaki binada gerçekleştirildi.
8. Türkiye'nin ilk fuarı İzmir'de düzenlendi
İzmir'in ticaret ve ekonomi tarihindeki öncü rolünün önemli göstergelerinden biri de fuarcılık oldu. İzmir İktisat Kongresi sonrasında ortaya çıkan yerli ürünleri sergileme fikriyle temelleri atılan fuar, 1927 yılında düzenlenmeye başladı. 1936 yılından itibaren ise Kültürpark fuarın merkezi haline geldi.
9. Asya'nın ilk sağlık merkezlerinden biri Bergama'da kuruldu
İzmir'in Bergama ilçesi, antik dönem sağlık tarihinin önemli merkezlerinden Asklepion'a ev sahipliği yaptı. Sağlık tanrısı Asklepios'a adanan merkez, özellikle MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda önemli bir tedavi alanı olarak gelişti. Ünlü hekim Galenos'un memleketi olan Bergama, tıp tarihindeki yeriyle de dikkat çekiyor.
10. İlk ticaret borsası İzmir'de kuruldu
Tarım ürünlerinin alım satımında önemli bir merkez olan İzmir, Türkiye'nin ilk ticaret borsasına da ev sahipliği yaptı. 1891 yılında kurulan İzmir Ticaret Borsası, kentin ticari geçmişinde önemli bir dönüm noktası oldu.