3. İlk Türk donanmasının temelleri İzmir'de atıldı Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Çaka Bey, 1081 yılında İzmir'de ilk Türk donanmasını kurdu. Bu gelişme, Türklerin denizcilik tarihindeki önemli başlangıçlardan biri olarak kabul ediliyor.

4. Batı edebiyatının önemli eserlerinden İlyada İzmir'de yazıldı Antik Çağ'ın ünlü ozanı Homeros'un MÖ 8. yüzyılda İzmir'de yaşadığı ve yaklaşık 16 bin mısradan oluşan İlyada destanını burada kaleme aldığı belirtiliyor. Troya Savaşı'nı konu alan eser, Batı edebiyatının en önemli klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor.