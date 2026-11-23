İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partili olduğu belirtilen Nursena Gür'ün mezarlıkta çekilen görüntüleri kamuoyunda tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Gür'ün elinde alkollü içecekle mezarlıkta bulunduğu ve hayatını kaybedenlerin ruhuna kadeh kaldırdığını söylediği görüldü.
Gür'ün "Biraz önce Fatihamızı okuduk, şimdi hayatını kaybedenlerin ruhlarına kadeh kaldırıyoruz" şeklindeki sözleri, dini değerlere ve mezarlık adabına saygısızlık olarak değerlendirilerek tepki çekti.
Videonun 16 yaşındayken çekildiğini savunan Gür, pişman olduğunu belirterek üyelerin onaylaması halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
"ÖLÜLERİN RUHUNA ŞEREFE KALDIRIYORUZ"
İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı Nursena Gür'ün geçmiş yıllarda mezarlıkta alkol aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gür'ün Fatiha okuduğunu söyledikten sonra bira içtiği ve "Biraz önce Fatiha'mızı da okuduk, şimdi de ölülerin ruhuna şerefe kaldırıyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.
'16 YAŞINDAYDIM' SAVUNMASI YAPTI AMA..
Mezarlıkta çekildiği belirtilen görüntüler büyük tepki çekti. Gür'ün mezarlıkta alkol alması ve kullandığı ifadeler tartışma konusu olurken, çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdi.
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nursena Gür, videonun 16 yaşındayken çekildiğini belirterek pişmanlığını dile getirse de; görüntülerde içilen ürünün 2022 yılbaşına özel olarak piyasaya sürüldüğü öne sürüldü.