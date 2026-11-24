KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ADIMLAR Kentsel dönüşümde önemli bir aşamaya geldiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projelerin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Aktepe-Emrez bölgesindeki 70 yıllık hazine fazlalığı sorununun çözümü için adım attıklarını ifade eden Tugay, "İzmir'in kentsel dönüşüm alanındaki pek çok sorununu rahatlatacak adımlar atıyoruz. Bunlar lafta kalmayacak. 2027 yılı İzmir'in tarihine geçen bir yıl olacak" dedi. Balçova arsa mağdurlarına ilişkin de konuşan Tugay, "Ahdımızdır... Bu konuyu bu dönem hiçbir mağduriyete neden olmadan çözeceğiz" diye konuştu. Başkan Tugay, Tire'de eski devlet hastanesi alanıyla ilgili yürütülen görüşmelerden de olumlu sonuçlar alındığını belirterek tahsis sürecinin ardından alanın nasıl değerlendirileceğine karar vereceklerini, güzel bir sosyal tesis oluşturmak istediklerini aktardı.





"ÖNÜMÜZDEKİ YAZA KADAR 2 BİN 658 KİŞİYE DAİRELERİNİ TESLİM EDECEĞİZ"

Örnekköy'de beşinci etabın tamamlandığını ve anahtar teslimlerinin başlayacağını belirten Tugay, Örnekköy, Uzundere ve Gaziemir ikinci etap projelerinin Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacağını söyledi. Geçmişte yaşanan hukuki süreçler nedeniyle duran inşaatların yeniden başladığını ifade eden Tugay, "Önümüzdeki yaza kadar 2 bin 658 kişiye dairelerini teslim edeceğiz. Örnekköy'de altyapı tamamlandı. Yolların asfaltlanması, çevre düzenlemesi ve binalardaki son eksiklikler gideriliyor. Bir iki ay içinde hak sahipleri anahtarlarını almış olacak" dedi.



"İZMİR TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR HIZLA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ"

Kentsel dönüşüm hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tugay, bu dönem sona ermeden devam eden projelerdeki tüm eksiklikleri gidererek konutları teslim edeceklerini söyledi. İzmir'in deprem riskini azaltmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Tugay, şöyle konuştu:

"Bu dönem bitmeden kentsel dönüşüm projelerinde yarım, eksik, geride kalan ne varsa tamamlayıp teslim edeceğiz. Ama hayallerimiz bunun çok ötesinde. Riskli binaların hızla dönüştürülmesi için Bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor. Mikrobölgeleme çalışmalarını yaptık, bina taramalarını üç ilçede tamamladık. Diğer ilçelerde de çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ilçelerde bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Deprem açısından öncelikli ve yüksek riskli bölgelerde imar planı kararları alıyor, bazı yerlerde emsal artışı sağlıyoruz. Ancak bunlar yeterli değil, hükümetimizin de desteği gerekiyor. Bunun nasıl gerçekleşeceğini önümüzdeki aylarda duyuracağız. Biz de vatandaşlarımıza kira ve taşınma desteği sağlayacak, gerekirse binaların yıkımını üstleneceğiz. Böylece İzmir tarihinde görülmemiş bir yoğunlukta ve hızda kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Aktepe-Emrez'de 70 yıllık hazine fazlası sorununun birkaç ay içinde nasıl çözüldüğünü göreceksiniz."