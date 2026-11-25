Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'de yaşayan vatandaşları 26 Kasım Perşembe günü planlı elektrik kesintileri bekliyor. GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 14 ilçede belirli saatlerde enerji kesintisi uygulanacak. İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler, mahalleler ve elektriklerin geleceği saatler…