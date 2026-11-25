Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'de yaşayan vatandaşları 26 Kasım Perşembe günü planlı elektrik kesintileri bekliyor. GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 14 ilçede belirli saatlerde enerji kesintisi uygulanacak. İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler, mahalleler ve elektriklerin geleceği saatler…
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 KASIM
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3874548
Çiftçigediği, Kızılcaova
09:00 - 17:00
Buruncuk (Demiryolu Altı Sk.), Yakacık (Bayındır Yolu, Yüksel Sk.)
09:30 - 17:30
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3867589
Gültepe (Gültepe Köyü İç Yolu), Halilağalar (Halilağalar Köyü İç Yolu), İkizler (İkizler Küme Evleri, Karaömer Küme Evleri), İneşir (Bergama İvrindi Yolu, İneşir Köyü İç Yolu), Karalar (Karalar köyü İç Yolu, Karalar Merkez Küme Evleri), Katrancı (Katrancı Sk.), Kırcalar (Kırcalar Merkez Küme Evleri), Oruşlar (Oruçlar Köyü, Oruşlar Küme Evleri), Sarıcaoğlu (Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu), Topallar (Topallar Köyü İç Yolu), Ürkütler (Ürkütler Köyü İç Yolu), Yukarıada (Yukarıada Köyü İç Yolu)
10:30 - 15:00
Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri)
09:30 - 17:20
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871057
Kazımdirik (408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., Fatih Cd.)
09:30 - 15:30
Atatürk (911. Sk., Osmangazi Cd.)
10:00 - 10:15 - 12:00 - 12:15
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3874594
Çandarlı (203. Sk., 204/1. Sk.)
10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3874756
Hacıveli (20. Sk., 24. Sk., 30/1. Sk., 30/2. Sk., 30/3. Sk., 30/4. Sk., 30/5. Sk., 31. Sk., 31/1. Sk., 32/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 33/4. Sk., 33/5. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 422. Sk., 422/1. Sk., 422/2. Sk., 422/3. Sk., 423. Sk., 423/1. Sk., 423/2. Sk., 423/3. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 426/1. Sk., 428. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 431/1. Sk., 431/2. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 433/1. Sk., 434. Sk., 434/2. Sk., 435. Sk., 481. Sk., 481/1. Sk., 482. Sk., 482/1. Sk., 483. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Kazım Dirik (1/1. Sk., 1/2. Sk., 1/3. Sk., 1/4. Sk., 1/5. Sk., 1/6. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., 2/1. Sk., 2/3. Sk., 2/4. Sk., 2/5. Sk., 27/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 402. Sk., 402/2. Sk., 403, 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 417. Sk., 417/1. Sk., 417/2. Sk., 417/3. Sk., 419. Sk., 419/2. Sk., 419/3. Sk., 419/4. Sk., 421. Sk., 421/1. Sk., 427. Sk., 429. Sk., 441. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 449/1. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 453/1. Sk., 454. Sk., 454/1. Sk., 455. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 459. Sk., 460. Sk., 5/1. Sk., 6. Sk., 6/1. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., 8/3. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Pazar Sk.), Yenibağarası (20. Sk.)
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3874454
Atakent (2030. Sk., Aşık Veysel Sk., Bestekar Sadi Hoşses Sk., Cengiz Topel Cd.)
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3874520
Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
09:40 - 17:40
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3874452
Birgi (Birgi Ödemiş Blv., Şehit Gürol Madan Cd., Umurbey Cd.)
09:30 - 15:30
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
09:00 - 17:00
Balabanlı (Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Küme Evleri), Ovakent, Umurbey (Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Yolüstü
09:30 - 17:30
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3874597
Atatürk (5193. Sk., 5501. Sk., 5502. Sk., 5503. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5508. Sk., 5509. Sk., 5510. Sk., 5512. Sk., 5515 SK, 5515. Sk., 5516 SK, 5517. Sk., 5518. Sk., 5520. Sk., 5526. Sk., 5530. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5535. Sk., 5536. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5540. Sk., 5541. Sk., 5545. Sk., 5547. Sk., 5548. Sk., 5549. Sk., 5551. Sk., 5553. Sk., 5555. Sk., 5557. Sk., 5559. Sk., 5563. Sk., 5565. Sk., 5570, 5572. Sk., 5573. Sk., 5574. Sk., 5574/1. Sk., 5576. Sk., 5578. Sk., 5580. Sk., 5582. Sk., 5583. Sk., 5584. Sk., 5586. Sk., 5587. Sk., 5590. Sk., 5591. Sk., 5592. Sk., 5595. Sk., 5596. Sk., 5597. Sk., 5599. Sk., 5600. Sk., 5601. Sk., 5602. Sk., 5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5608. Sk., 5609. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5614. Sk., 5615. Sk., 5615/1. Sk., 5617. Sk., 5618. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623. Sk., 5630. Sk., 5635. Sk., 5636. Sk., 5640. Sk., 5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5649. Sk., 5652. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5656. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5669. Sk., 5672. Sk., 5673. Sk., 5678. Sk., 5679. Sk., 5681. Sk., 5682. Sk., 5683. Sk., 5685. Sk., 5689. Sk., 5690. Sk., 5691. Sk., 5692. Sk., 5694. Sk., 5695. Sk., 5697. Sk., 5699. Sk., 5700. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5708. Sk., 5709. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3874502
Adnan Menderes (Şeytan Kısığı Küme Evleri), Toki
09:00 - 17:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3874640
Bademler, Ovacık (16000. Sk., 16001. Sk., 16002. Sk., 16003. Sk., 16004. Sk., 16005. Sk., 16006. Sk., 16007. Sk., 16010. Sk., 16012. Sk., Ovacık Cd.), Yenice
10:00 - 12:00
Atatürk (2026. Sk., 2027. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2222. Sk.)
09:30 - 17:30
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872866
İnönü (672/20. Sk., 677/19. Sk., 677/20. Sk., 677/24. Sk., 677/25. Sk., 677/26. Sk., 677/29. Sk., 677/31. Sk., 677/55. Sk., 678/5. Sk., 678/6. Sk.)
09:00 - 13:00
Fırat (286. Sk., 288. Sk., 288/10. Sk., 288/11. Sk., 288/12. Sk., 288/13. Sk., 288/14. Sk., 288/15. Sk., 288/18. Sk., 288/19. Sk., 288/2. Sk., 288/20. Sk., 288/21. Sk., 288/3. Sk., 288/32. Sk., 288/4. Sk., 288/5. Sk., 288/8. Sk., 288/9. Sk., 633. Sk., 633/1. Sk., 634/2. Sk., 634/3. Sk., 634/4. Sk., 634/5. Sk., 634/6. Sk., 634/7. Sk., 634/8. Sk., 635/2. Sk., 635/4. Sk., 635/5. Sk., 635/9. Sk., 639. Sk., 647/7. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)
13:00 - 17:00
Yenigün (222/14. Sk., 222/33. Sk., 222/41. Sk., 222/42. Sk., 222/43. Sk., 265/12. Sk., 265/20. Sk., 265/33. Sk., 267/6. Sk., 267/7. Sk., 292/12. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., Nazım Hikmet Cd.)
13:00 - 17:00
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3874570
Halkapınar (Mürselpaşa Blv.)
10:00 - 11:00
Murat Reis (183. Sk., 184. Sk., 242. Sk., 246. Sk., 255. Sk.)
10:00 - 17:00
Mithatpaşa (179. Sk., 180. Sk., 193. Sk., 195. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 211. Sk., 213. Sk., 256. Sk.), Murat Reis (213. Sk., 246. Sk., 256. Sk.)
10:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3874460
Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 125. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 149/1. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 179/1. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 248. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 256. Sk., 258. Sk., 260. Sk., 262. Sk., 264. Sk., 268. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 292. Sk., 296. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 330. Sk., 332. Sk., 334. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 99. Sk., Abdullah Baydar Cd., Mithatpaşa Cd., Seferihisar Cd.)
00:00 - 00:15 - 17:00 - 17:15
Yalı (105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 180. Sk., 186. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 99. Sk., Mithatpaşa Cd.)
09:00 - 17:00
Çamlı
10:00 - 12:00