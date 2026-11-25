Son dakika İzmir haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 41 ilin valisi değiştirildi.
Kararla birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliğine atandı. Elban, görevini 16 Ağustos 2023'ten beridir sürdürüyordu.
Elban'ın görevine getirilen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yeni İzmir Valisi oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
Kararnameyle Gökmen Çiçek Şanlıurfa, Recep Soytürk Kayseri, Mustafa Masatlı Tekirdağ, Kemal Çeber Balıkesir, Tuncay Akkoyun Gaziantep, Süleyman Elban Mardin, İsmail Ustaoğlu İzmir, Abdullah Köklü Kars, Ahmet Süheyl Üçer Tokat, Ekrem Canalp Sakarya, Yunus Sezer Batman, Ahmet Karakaya Edirne, Ahmet Dilsiz Bitlis, Oktay Çağatay Sivas, İsmail Özkan Iğdır, Avni Çakır Kütahya, Meftun Dallı Muş, Kadir Çakır Kastamonu, Osman Ahsen Bolu, Abdullah Erin Malatya, Nurtaç Arslan Isparta, Ali Çalgan Bartın, Mehmet Mut Çorum, Mehmet Ali Özkan Kırklareli Valisi olarak atandı.