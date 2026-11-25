Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan kan donduran cinayet, 10 Kasım Salı gecesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 72 yaşındaki, 3 çocuk babası tekstil işadamı Bekir Kayabaşı, hastanede tedavi gören eşini ziyaret ettikten sonra tek başına lüks malikanesine döndü. Ancak "Beyaz Saray" olarak bilinen malikanede onu korkunç bir son bekliyordu. Silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan Kayabaşı, olay yerinde hayatını kaybetti.
ÖNCE BIÇAKLADI ARDINDAN SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Bekir Kayabaşı'nın 2 bıçak darbesi ve tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Katil işadamının cüzdanında bulunan paraya, kredi kartlarına ve araç anahtarına dokunmadan olay yerinden ayrıldı.
POLİS İĞNE İLE KUYU KAZAR GİBİ ARAŞTIRDI
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla İlçe Emniyet ekipleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ'ı kapsayan güzergâhlarda; yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi ve 30 KGYS kamerası ve 45 ayrı noktadan temin edilen görüntüler olmak üzere toplam 600 saatlik kamera kaydı detaylı şekilde incelendi.
KIZI VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili Pınar Kayabaşı, sevgilisi Süleyman Altun ve diğer şüpheliler Hakan Hüseyin Sürmelioğlu ile Mehmet Varan Altuntaş tutuklandı.
SABAH, ŞEYTANİ PLANIN AYRINTILARINA ULAŞTI
Miras için sevgilisi ile birlikte babasını öldürmesi için kiralık katil tutan hain evlat Pınar Kayabaşı'nın şeytani planının ayrıntılarına SABAH ulaştı.
ANAHTAR VE SİLAH DETAYI KAN DONDURDU
Pınar Kayabaşı'nın babasını öldürmesi için anlaştığı kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e getirttiği, Çeşme'de buluştukları, cinayet için silah teslim ettiği, eve rahat girebilmesi için de anahtar verdiği belirlendi.
KİRALIK KATİLLE EVE GELİP KEŞİF YAPMIŞ
Ayrıca kiralık katil Ö.Ö.'nün Pınar Kayabaşı ile Urla'daki eve gelerek birlikte keşif yaptıkları tespit edildi. Pınar Kayabaşı'nın kiralık katille görüşmesi güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.
HAİN EVLADIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Pınar Kayabaşı'nın "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yıllardır babamın yanındayım" demesine karşın, kiralık katil Ö.Ö.'nün Pınar Kayabaşı ile olan görüşmesini videoya aldığı, delil olarak dosyaya girdiği öğrenildi.
PARAYA SIKIŞINCA CİNAYETİ PLANLAMIŞ
Pınar Kayabaşı'nın 40-50 işçinin bulunduğu babasına ait tekstil firmasının başına 3 ay önce geçtiği, işleri babasından devraldığı belirtildi. Pınar Kayabaşı'nın işlerinin yolunda gitmemesi ve maddi sıkıntı yaşaması nedeniyle bu cinayeti planladığı tahmin ediliyor. Pınar Kayabaşı'nın cinayetten birkaç ay önce kızı ile birlikte sevgilisi Süleyman Altun'un evinde kaldığı öğrenildi.
TELEFONU DENİZE ATIP İRAN'A KAÇTI
Kiralık Katil Ö.Ö.'nün cinayetten sonra görüşmeler yaptığı cep telefonunu kırıp Çeşme'de denize attığı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra önce Van'a kaçan Ö.Ö.'nün daha sonra İran'a geçtiği belirlendi. Ö.Ö. hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarıldı.
ÖZEL ŞOFÖRÜ İŞADAMININ BİR NUMARALI ADAMIYDI
Bekir Kayabaşı'nın özel şoförü Süleyman Altun'un uzun yıllardır işadamının yanında çalıştığı, bir numaralı adamı olduğu, aradan geçen zamanda güveni sağladığı bildirildi.
Süleyman Altun da ifadesinde cinayet suçlamalarını kabul etmedi. Ayrıca kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e Mehmet Varan Altuntaş'ın getirdiği belirlendi.
EŞİ KANSERLE MÜCADELE EDİYOR
Olaydan sonra Pınar Kayabaşı ile sevgilisinin aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Öte yandan Bekir Kayabaşı'nın eşinin hastanede kanserle mücadele ettiği belirtildi.