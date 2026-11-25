Pınar Kayabaşı'nın babasını öldürmesi için anlaştığı kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e getirttiği, Çeşme'de buluştukları, cinayet için silah teslim ettiği, eve rahat girebilmesi için de anahtar verdiği belirlendi.

KİRALIK KATİLLE EVE GELİP KEŞİF YAPMIŞ

Ayrıca kiralık katil Ö.Ö.'nün Pınar Kayabaşı ile Urla'daki eve gelerek birlikte keşif yaptıkları tespit edildi. Pınar Kayabaşı'nın kiralık katille görüşmesi güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.

HAİN EVLADIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Pınar Kayabaşı'nın "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yıllardır babamın yanındayım" demesine karşın, kiralık katil Ö.Ö.'nün Pınar Kayabaşı ile olan görüşmesini videoya aldığı, delil olarak dosyaya girdiği öğrenildi.