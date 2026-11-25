



İZTAŞIT'A 3,1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Sekiz ilçede uygulanan İZTAŞIT modelinin sürekliliği ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için 2027 yılında yaklaşık 3,1 milyar lira kaynak ayrıldı. Kooperatif taşımacılığını ESHOT denetimi ve İzmirim Kart sistemiyle buluşturan model, çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların ücretsiz ve indirimli ulaşım haklarından yararlanmasını sağlıyor. Yerel taşımacı esnafının hizmet üretmeye devam ettiği sistem, kent merkezi ile çevre ilçeler arasındaki ulaşım imkanlarını güçlendiriyor. Sermaye yatırımları ve İZTAŞIT desteği birlikte değerlendirildiğinde, bu iki başlığa ayrılan kaynak yaklaşık 11,5 milyar liraya ulaşıyor; bu kaynağın toplam bütçedeki payı ise yüzde 30,6.





YOLCULUK MALİYETİNİN BEŞTE BİRİ BİNİŞ GELİRLERİNDEN KARŞILANIYOR

ESHOT'ta Eylül 2026 itibarıyla bir binişin işletme maliyeti 72 lira 6 kuruş, ortalama biniş geliri ise 14 lira 72 kuruş oldu. Böylece biniş gelirleri yolculuk maliyetinin yaklaşık beşte birini karşıladı. Büyükşehir Belediyesinin yılın ilk dokuz ayında sağladığı 8 milyar 160 milyon liralık destek ulaşımın ekonomik tutulmasına katkı sağlarken, 90 dakika uygulamasıyla 69 milyon ücretsiz aktarma gerçekleştirildi. Halk Taşıt, Genç Kart, Genç Abonman ve Anne Dayanışma Desteği'nin yanı sıra öğretmen ve öğrenci indirimlerinin kapsamı da genişletildi.



AKARYAKIT TÜKETİMİ 1 MİLYON 233 BİN LİTRE AZALDI

ESHOT'un 2026'nın ilk sekiz ayındaki akaryakıt tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,56 azalarak 33 milyon 380 bin litreye geriledi. Yeni hat ve sefer artışlarına rağmen yakıt kullanımının izlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Telemetri Sistemi ile 1.198 otobüsün 150'den fazla parametresi takip edilirken, günlük ortalama rölanti süresi 77 dakikadan 42 dakikaya düşürüldü. Rölantiye bağlı yakıt tüketiminde yüzde 33, partikül filtresi rejenerasyon işlemlerinden kaynaklanan yakıt tüketiminde ise yüzde 41 azalma sağlandı.