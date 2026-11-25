Haberler İzmir Yılbaşı gelmeden mutlaka gidin! İzmir’in gözdesi emeklilerin favorisi: Ne yaz sıcağı ne kış soğuğu… Yılbaşı gelmeden mutlaka gidin! İzmir’in gözdesi emeklilerin favorisi: Ne yaz sıcağı ne kış soğuğu… İzmir haberleri... İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Şirince, yılbaşı öncesinde huzurlu bir tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Tarihi taş evleri, dar sokakları, yöresel lezzetleri ve sakin atmosferiyle öne çıkan Şirince, sonbaharın romantik havasını kışın dinginliğiyle buluşturuyor. Peki, Şirince neden emeklilerin ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin gözde rotaları arasında yer alıyor? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... Sonbaharın son günleri yaşanırken kış mevsiminin serinliği de kendini hissettirmeye başladı. Yılbaşı yaklaşmadan kısa bir tatil planı yapmak isteyenler ise kalabalıktan uzak, huzurlu ve keyifli rotalara yöneliyor. İzmir'in turistik güzellikleriyle tanınan Şirince köyü, tarihi dokusu ve doğal atmosferiyle bu dönemde keşfedilmeyi bekleyen adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Sarı ve kızıl tonlara bürünen doğası, taş sokakları ve Ege'ye özgü yaşam kültürüyle Şirince, sonbahar ile kışın güzelliklerini aynı tatilde yaşamak isteyenlere farklı bir deneyim sunuyor.

TAŞ EVLERİ VE DAR SOKAKLARIYLA ZAMANDA YOLCULUK İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince, kendine özgü mimarisi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini karşılıyor. Yamaçlara sıralanan taş ve tarihi evleri, dar sokakları ve geleneksel köy atmosferi, bölgeyi diğer tatil noktalarından ayırıyor. Özellikle sonbahar aylarında daha sakin bir görünüme kavuşan köyde yürüyüş yapmak, tarihi sokakları keşfetmek ve fotoğraf çekmek ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için Şirince, yılın son günlerinde huzur dolu bir kaçış noktası haline geliyor.