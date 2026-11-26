ESHOT'UN İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen 37 milyar 600 milyon liralık 2027 yılı bütçesi ve performans programında filo yatırımları öne çıktı. Büyükşehir Belediyesinin 17,5 milyar liralık desteğinin de yer aldığı bütçede, araç, altyapı ve teknoloji yatırımları için 8,4 milyar lira kaynak ayrıldı. ESHOT, 2027 yılında 100'ü elektrikli 630 yeni araçtan oluşan yatırım programını hayata geçirmeyi hedefliyor.

17.5 MİLYARLIK DESTEK

TOPLU ulaşım hizmetlerinin artan akaryakıt, personel, bakım ve işletme maliyetlerine rağmen kesintisiz sürdürülmesi ve İzmir halkının ekonomik, erişilebilir ve uygun fiyatlı toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi'nin 17,5 milyar liralık ulaşım desteği de bütçede yer aldı. Toplam gelirin yaklaşık yüzde 72'sini oluşturan bu kaynak, ücretsiz ve indirimli ulaşım uygulamalarının sürdürülmesine katkı sağlayacak. 2025-2026 döneminde ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT ile birlikte İzmir'in toplu ulaşım filosuna 224 yeni otobüs kazandırıldı. 2027 yılında 100 elektrikli solo otobüs, 200 körüklü otobüs, 300 solo otobüs ve 30 midibüsten oluşan 630 araç alımı öngörülüyor.