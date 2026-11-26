İzmir'in Tire ilçesinde, ismi açıklanmayan bir vatandaş torbaya koyduğu eski perdeleri çöpe atarken 73 yaşındaki annesinin bankaya yatırması için kendisine verdiği toplam 94 bin 785 TL'yi de yanlışlıkla çöpe attı. Talihsiz olay, önceki gün Olay İbn-i Melek Mahallesi'nde yaşandı. Olayın farkına varan anne oğul çöp konteynırına gittiklerinde poşetin yerinde yeller estiğini gördü. Polise haber veren ve çöplerin Ödemiş'e gönderildiğini öğrenen anne oğul parayı bulan olursa insaniyet namına iade etmelerini istedi.