



KAZI ÇİLESİ SON BULUYOR

Yenileme projesiyle cadde üzerindeki kazı sorununa kalıcı bir çözüm getirileceğini belirten Cemil Özer, "Altyapı çalışmalarında, mevcut ya da yeni hatlarda ileride oluşabilecek arızalara yer altına döşediğimiz kablo muhafaza boruları sayesinde kazı yapmadan müdahale edebileceğiz. Böylece yol yeniden kazılmadan yeni hat çekilebilecek. Bu sistemle vatandaşlarımıza ve esnafımıza daha kaliteli hizmet sunacağız" ifadelerini kullandı.



DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ ÜSTYAPI

Üstyapıda dayanıklılığı ön planda tuttuklarını belirten Cemil Özer, "Beton zemin üzerine döşediğimiz granit kaplama, çökmeleri önleyecek ve uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandı. Granit, işçiliği daha zahmetli olsa da sağlam ve uzun ömürlü bir malzeme. Kum üzerine değil, beton zemin üzerine uygulama yapıyoruz. Böylece ileride kırılma ve sökülme gibi sorunların önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.





"GÜNDE 20 SAAT, BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Çalışmalar sırasında esnaftan büyük destek gördüklerini belirten Özer, "Vatandaşlarımızı en az şekilde rahatsız etmek için çalışmaları etaplar halinde yürütüyoruz. Yürüyüş ve çalışma alanlarını birbirinden ayırıyoruz. Bu nedenle günde 20 saate varan mesai yapıyoruz. Tüm ekiplerimizle gece gündüz, durmadan ve bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi tamamlandığında İzmir'in kalbine yakışan turistik bir alana dönüşecek. Tamamlanan bölümlerden esnafımız da vatandaşlarımız da memnun. Kalan çalışmaları da en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



"BEN BU KADAR HIZLI BİR ÇALIŞMA GÖRMEDİM"

Ali Çetinkaya Bulvarı esnafı Mete Ünal, çalışmaların hızından ve ortaya çıkan sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Salı günü çalışmaya başlanacağı, cuma günü de beton döküleceği söylenmişti. Hepsi söylendiği gibi yapıldı. Ben bu kadar hızlı bir çalışma görmedim. Uzun yıllardır burada esnafım. Hem altyapı hem üstyapı yenilendi. Emekçi arkadaşlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Bölgede su baskınları yaşanıyordu. Şimdi bunların önüne geçileceğini düşünüyorum. Çok temiz ve titiz çalışıldı. Yeni düzenlemeyle daha estetik ve derli toplu bir görüntü oluştu. Önceden zemindeki ağır beton nedeniyle tamir çalışmaları da oldukça zor oluyordu. Yeni düzenleme hem ekiplerin işini kolaylaştıracak hem de bölgeye daha güzel bir görünüm kazandıracak" dedi.