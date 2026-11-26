İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak'ın kalbi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüttüğü yenileme çalışmaları hızla ilerliyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında cadde ve bağlantılı sokaklar, altyapısından üstyapısına baştan sona yenileniyor. İZSU'nun su baskını ve deniz taşkınlarını önleyici yatırımlarının yanı sıra elektrik, iletişim ve doğal gaz kurumlarının çalışmalarının ardından 25 bin metrekarelik alanın yüzde 64'ü tamamlandı.
DÖRT KOLDAN ÇALIŞMA
Proje kapsamında ekipler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki üstyapı çalışmalarını Alsancak Limanı girişinden 1483 Sokak kesişimine kadar ilerletti. Dört koldan sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gündoğdu Meydanı'na çıkan Ali Çetinkaya Bulvarı'nda kazı işlemleri tamamlanarak üst yapı kaplamasına başlandı. Alsancak Garı'na ulaşan Bornova Sokağı'nın büyük bölümü ile bağlantılı ara sokaklar da tamamlanarak hizmete açıldı. Enver Dündar Başar, 1480, 1478 ve 1477 sokaklar yenilenirken tamamlanan alanlara yeni aydınlatmalar yerleştirildi.
16 BİN METREKAREDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Sahadaki çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Düzenleme Şube Şefi Cemil Özer, "Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Ali Çetinkaya Bulvarı başta olmak üzere toplam sekiz cadde ve sokakta çalışma yürütüyoruz. Toplam 25 bin metrekarelik alanda, önce mevcut zemin kaplamalarını söküyoruz. Altyapı yenilemelerinin ardından yeniden granit kaplama döşüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 16 bin metrekarelik alanı tamamladık" dedi.
KAZI ÇİLESİ SON BULUYOR
Yenileme projesiyle cadde üzerindeki kazı sorununa kalıcı bir çözüm getirileceğini belirten Cemil Özer, "Altyapı çalışmalarında, mevcut ya da yeni hatlarda ileride oluşabilecek arızalara yer altına döşediğimiz kablo muhafaza boruları sayesinde kazı yapmadan müdahale edebileceğiz. Böylece yol yeniden kazılmadan yeni hat çekilebilecek. Bu sistemle vatandaşlarımıza ve esnafımıza daha kaliteli hizmet sunacağız" ifadelerini kullandı.
DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ ÜSTYAPI
Üstyapıda dayanıklılığı ön planda tuttuklarını belirten Cemil Özer, "Beton zemin üzerine döşediğimiz granit kaplama, çökmeleri önleyecek ve uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandı. Granit, işçiliği daha zahmetli olsa da sağlam ve uzun ömürlü bir malzeme. Kum üzerine değil, beton zemin üzerine uygulama yapıyoruz. Böylece ileride kırılma ve sökülme gibi sorunların önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
"GÜNDE 20 SAAT, BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
Çalışmalar sırasında esnaftan büyük destek gördüklerini belirten Özer, "Vatandaşlarımızı en az şekilde rahatsız etmek için çalışmaları etaplar halinde yürütüyoruz. Yürüyüş ve çalışma alanlarını birbirinden ayırıyoruz. Bu nedenle günde 20 saate varan mesai yapıyoruz. Tüm ekiplerimizle gece gündüz, durmadan ve bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi tamamlandığında İzmir'in kalbine yakışan turistik bir alana dönüşecek. Tamamlanan bölümlerden esnafımız da vatandaşlarımız da memnun. Kalan çalışmaları da en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.
"BEN BU KADAR HIZLI BİR ÇALIŞMA GÖRMEDİM"
Ali Çetinkaya Bulvarı esnafı Mete Ünal, çalışmaların hızından ve ortaya çıkan sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Salı günü çalışmaya başlanacağı, cuma günü de beton döküleceği söylenmişti. Hepsi söylendiği gibi yapıldı. Ben bu kadar hızlı bir çalışma görmedim. Uzun yıllardır burada esnafım. Hem altyapı hem üstyapı yenilendi. Emekçi arkadaşlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Bölgede su baskınları yaşanıyordu. Şimdi bunların önüne geçileceğini düşünüyorum. Çok temiz ve titiz çalışıldı. Yeni düzenlemeyle daha estetik ve derli toplu bir görüntü oluştu. Önceden zemindeki ağır beton nedeniyle tamir çalışmaları da oldukça zor oluyordu. Yeni düzenleme hem ekiplerin işini kolaylaştıracak hem de bölgeye daha güzel bir görünüm kazandıracak" dedi.
"İZMİR'E GEREKEN BUYDU, ESKİ ALTYAPI YENİLENDİ"
Uzun yıllardır Alsancak'ta esnaflık yapan İbrahim Kılıç, yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eskiden kokudan iş yerimize giremiyor, içeride duramıyorduk. Şimdi koku sorunu ortadan kalktı, altyapı tamamen yenilendi. İzmir'e gereken buydu. Altyapı çok eskiydi. Her yere el atıldığı için teşekkür ederim. Cumartesi günü çalışmaya başladılar, salı günü tamamladılar. Esnaf çalışma sürecinde rahatsızlık yaşamış olsa da bu yatırım gerekliydi. Daha ne isteyelim?" diye konuştu.
"KEŞKE YAPMASALARDI DEDİK, ŞİMDİ ÇOK MEMNUNUZ"
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde işletmecilik yapan Negin Effati, çalışmaların hızlı ilerlediğini belirterek, "Kazı sürecinde esnaf olarak biraz zorlandık ama çalışmalar çok hızlı tamamlandı. Başlangıçta 'Keşke yapmasalardı' dedik. Ancak şimdi çok memnunuz. Bu süreçte çok yağmur yağdı ama tamamlanan alanlarda su baskını yaşanmadı. Yapılan çalışmadan çok memnunuz, güzel oldu" dedi.
"KAÇ ZAMANDIR YAĞMUR YAĞIYOR, SU BASMIYOR"
Esnaf Nasim Effati ise kazı sürecinde başlangıçta zorluk yaşadıklarını ancak sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Restoranımızı açarken çalışmalar devam ediyordu, bu nedenle biraz mağdur olduk. Ancak kazılar hızlı bir şekilde tamamlandı. Uzun süredir yağmur yağıyor ama su baskını yaşanmıyor. İşletmemizi açmadan önce geçen yıl bölgeyi araştırmıştık. Herkes Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde su baskını sorunu yaşandığını söylüyordu. Bu yıl çok şükür böyle bir sorunla karşılaşmadık. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İzmir'in en güzel yerlerinden biri. Herkes burada vakit geçirmeyi, dolaşmayı seviyor. Işıklar ve çiçeklerle daha da güzelleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.