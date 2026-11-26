Son dakika İzmir haberleri... İzmir baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? 26 Kasım 2026 Perşembe günü İZSU tarafından açıklanan güncel verilere göre Tahtalı Barajı ve kenti besleyen diğer barajlardaki su seviyeleri belli oldu. Baraj baraj son durum ve kritik uyarılar haberimizde...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 26 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların son doluluk oranlarını paylaştı. Verilere göre kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı %39,88 olarak kaydedildi.
GEÇEN YILA GÖRE BU YIL TOPARLANDI!
Geçen yılın aynı dönemindeki kurak tabloya kıyasla barajlarda genel bir toparlanma görülse de günlük su tüketimiyle birlikte seviyelerdeki sınırlı düşüş dikkat çekiyor.
Tahtalı Barajı'nda Son Durum: Aktif doluluk oranı %39,88 seviyesinde ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihte bu oran %1,12 bandındaydı.
Diğer Barajlarda Durum:
En yüksek aktif doluluk oranı %63,61 ile Ürkmez Barajı'nda ölçülürken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı %52,04, Balçova Barajı %34,95 ve Gördes Barajı %27,47 doluluk oranıyla kayıtlara geçti.