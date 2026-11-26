Haberler İzmir İZMİR BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE KAÇ? 26 KASIM'DA TAHTALI BARAJI %39,88'E DÜŞTÜ İZMİR BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE KAÇ? 26 KASIM'DA TAHTALI BARAJI %39,88'E DÜŞTÜ Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in su kaynaklarında son durum ne? İZSU verilerine göre 26 Kasım Perşembe itibarıyla Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarındaki aktif doluluk oranları güncellendi. Kentin su rezervi ne kadar kaldı? İşte merak edilen o rakamlar... HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... İzmir baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? 26 Kasım 2026 Perşembe günü İZSU tarafından açıklanan güncel verilere göre Tahtalı Barajı ve kenti besleyen diğer barajlardaki su seviyeleri belli oldu. Baraj baraj son durum ve kritik uyarılar haberimizde...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 26 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların son doluluk oranlarını paylaştı. Verilere göre kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı %39,88 olarak kaydedildi.