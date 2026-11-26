İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık, sosyal hizmet desteği ve sığınma evi hizmeti sunuyor. Kadınların ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarına güvenli ve hızlı biçimde ulaşmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve atölye çalışmalarıyla da farkındalığı artırmayı hedefliyor.

KADIN GELİŞİMİNE DESTEK

KADIN ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen faaliyetler kapsamında kadınlara danışmanlık, güvenli barınma, hak temelli eğitim ve farkındalık hizmetleri sunuluyor. Kurumlar arası iş birliğinin de güçlendirildiği çalışmalar; dört farklı noktada hizmet veren Kadın Dayanışma Merkezleri, iki kadın sığınma evi, Emek Mahallesi Semt Evi ve Kütüphanesi ile farklı mahallelerde gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla hayata geçiriliyor.