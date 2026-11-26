Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçede saat kaçta elektrik kesintisi olacak? İşte İzmir'de 27 Kasım Cuma günü yaşanacak elektrik kesintileri...
ALİAĞA
Örnekkent (1006. Sk., 1007. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 820/1. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 834. Sk., 835, 836. Sk., 847. Sk., 969. Sk., 972. Sk., 981. Sk., 982. Sk., 984. Sk., 986. Sk., 987. Sk., 988. Sk., 993. Sk., 994. Sk., Kazım Karabekir Cd.), Yeni (Samurlu Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 16:00
BERGAMA
Alhatlı (Alhatlı Merkez Küme Evleri), Alibeyli (Alibeyli Köyü İç Yolu, Göçbeyli Yolu), Aşağıılgındere (Aşağıılgındere Köyü İç Yolu), Ayaskent (1801. Sk., 4. Sk., 5. Sk., Araplar Sk., Ayaşkent Atatürk Sk., Ayaspaşa Cd., Aziziye Köyü, Bağlar Cd. 1. Sk., Bergama Fevzi Paşa Cd., Cami 3. Sk., Çevik Cd., Dere Cd. 3. Sk., Derin Sk., Düğün Salonu Sk., Eğitim Cd., Eğitmen Sk., Esenlik Cd., Gazi Halil İbrahim Tulu Sk., Gazi İsmail Sönmez Sk., Gazi Mehmet Şahin Sk., Göçbeyli Yolu, Hacı Arap Sk., Hürriyet Cd., İnönü Cd., Kardelen Sk., Kurtuluş Cd., Menderes Sk., Okul Cd. 4. Sk., Sancak Sk., Şehit Cengiz Topel Cd., Şehit Hamit Demirdöven Sk., Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Cd., Şehit Sami Gülen Cd., Ulu Önder Cd., Üzeyir İnce Sk., Yeni Cd. 5. Sk., Yeni Cd. 7. Sk., Zağnos Cd.), Aziziye (Ayaspaşa Cd., Aziziye Sk., İnönü Cd., Şehit Cengiz Topel Cd.), Çamoba (Çamoba Köyü İç Yolu), Doğancı, Durmuşlar (Durmuşlar Küme Evleri, Hacıveliler Küme Evleri, Koca Oba Küme Evleri), Göçbeyli (1. Sanayi Sitesi Sk., 29 Ekim Cd., Akbaba Sk., Alhatlı Cd., Arapalanı Meydanı, Arslanlar Sk., Aşçılar Sk., Aslı Sk., Aydınlar Sk., Badem Sk., Bahçıvan Sk., Bergama Cd., Biçer Sk., Bigalı Sk., Bölcek Cd., Çakıl Sk., Çakırlar Sk., Çalışkan Sk., Cami Çk. Sk., Can Sk., Canbazlar Sk., Ceylan Sk., Dallık Cd., Dayılar Sk., Devrim Sk., Doğan Sk., Döşeme Sk., Dostluk Cd., Gani Sk., Göçbeyli Yolu, Görkem Sk., Gümüş Sk., Güney Sk., Hastane Sk., Horoz Sk., Hurşit Sk., Hüseyin Acar Cd., Hüseyin Demir Cd., İmam Ali Sk., Kadife Kafe Sk., Karacan Sk., Karagöz Sk., Karahan Sk., Karalar Sk., Kartal Sk., Kazım Dirik Cd., Kemaller Sk., Kiraz Sk., Kocapınar Sk., Köy İçi Yol, Kozluca Cd., Küçük Pınar Sk., Kumlukaya Sk., Kumru Kaya Sk., Mescit Cd., Mezarlık Cd., Mine Sk., Mısırlı Sk., Mümin Sk., Nar Sk., Nazlı Sk., Nergis Sk., Özkan Sk., Palalar Sk., Palamut Sk., Pamukçu Sk., Pehlivanlar Sk., Rahmi Bey Sk., Sağlık Sk., Şakir Sk., Savaş Sk., Şelale Sk., Selvi Sk., Şeref Sk., Sezen Sk., Solaklar Sk., Sucu Tarlası Sk., Susam Sk., Tahir Sk., Taşlık Sk., Uygar Sk., Vatan Sk., Yakut Sk., Yıldırım Sk., Yılmazlar Sk., Yunus Sk., Zümrüt Sk.), Göçbeyli Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu), Ilgıncaber (Ilgıncaber Küme Evleri), Kadıköy (Göçbeyli Yolu, Kadıköy Köyü İç Yolu), Kozluca (Kozluca Köyü İç Yolu, Kozluca Merkez Küme Evleri), Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu), Paşaköy, Yalnızdam (Yalnızdam Köyü İç Yolu), Yeniler (Yeniler Merkez Küme Evleri), Zağnoz (Zağnoz Merkez Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 12:30
BORNOVA
Kazımdirik (407. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
ÇEŞME
Alaçatı (11003. Sk., 11004. Sk., 11005. Sk., 11005/1. Sk., 11006. Sk., 11011. Sk., 11012. Sk., 11013, 11015. Sk., 11016. Sk., 11017. Sk., 11018. Sk., 11020. Sk., 11039. Sk., 11040. Sk., 11041. Sk., 11042. Sk., 11043. Sk., 11046. Sk., 11047. Sk., 11048. Sk., 12000. Sk., 12001. Sk., 12007. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12022. Sk., 12023. Sk., 12024. Sk., 12026. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12038. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12062. Sk., 13003. Sk., 13005. Sk., 13010. Sk., 13013. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13025. Sk., 13026. Sk., 13027. Sk., 13028. Sk., 13029. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033 sk, 13033. Sk., 13034. Sk., 13037. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13046. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13050. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk., 13053. Sk., 13054. Sk., 13055. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13063. Sk., 13064. Sk., 13065. Sk., 13066. Sk., 13067. Sk., 13068. Sk., 13069. Sk., 13070. Sk., 13071. Sk., 13072. Sk., 13074. Sk., 13075. Sk., 13076. Sk., 13077. Sk., 13078. Sk., 13079. Sk., 13080. Sk., 13080/1. Sk., 13081. Sk., 13082. Sk., 13086. Sk., 13087. Sk., 13088. Sk., 13089. Sk., 13091. Sk., 13092. Sk., 13093. Sk., 13094. Sk., 16000. Sk., 16001. Sk., 16002. Sk., 16003. Sk., 16004. Sk., 16005. Sk., 16006. Sk., 16032. Sk., Alaçatı Atatürk Blv., Alaçatı Cumhuriyet Cd., Fahrettin Altay Cd., Hurmalı Küme Evleri, İnönü Cd., Kemalpaşa Cd., Uğur Mumcu Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 10:00
Germiyan (27000. Sk., 27000/1. Sk., 27000/2. Sk., 27000/3. Sk., 27000/4. Sk., 27045. Sk., 27052. Sk., 27059. Sk., 27060. Sk., 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27061/2. Sk., 27061/3. Sk., 27061/4. Sk., 27061/5. Sk., 27061/6. Sk., 27062. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27062/5. Sk., 27062/6. Sk., 27062/7. Sk., 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27068/1. Sk., 27068/10. Sk., 27068/2. Sk., 27068/3. Sk., 27068/4. Sk., 27068/5. Sk., 27068/6. Sk., 27068/7. Sk., 27068/8. Sk., 27068/9. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27074/1. Sk., 27074/2. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27079. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27085. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27101/1. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27143. Sk., 27144. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27149. Sk., 27150. Sk., 27151. Sk., 27152. Sk., 27155. Sk., 27157. Sk., 27160. Sk., 27161. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27177/1. Sk., 27178. Sk., 27179. Sk., 27180. Sk., 27181. Sk., 27183. Sk., 27184. Sk., 27225. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
Alaçatı (11015. Sk., 11016. Sk., 11018. Sk., 11019. Sk., 11020. Sk., 11021. Sk., 11022. Sk., 11023. Sk., 11024. Sk., 11025. Sk., 11028. Sk., 11029. Sk., 11031. Sk., 11033. Sk., 11034. Sk., 11035. Sk., 11054. Sk., 11057. Sk., 11058. Sk., 11059. Sk., 11500. Sk., 12001. Sk., 12002. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12024. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 12029/1. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12042. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12055. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063, 12065. Sk., 12066. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12070. Sk., 12072. Sk., 12072/1. Sk., 12073. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12076. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12080/2. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12088. Sk., 12089. Sk., 12091. Sk., 12093. Sk., 12094. Sk., 12095. Sk., 12096. Sk., 12500. Sk., 13016. Sk., 13019. Sk., 13021. Sk., 13021/1. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 18000. Sk., 18000/1. Sk., 18001. Sk., 18010. Sk., 18011. Sk., 18012. Sk., 18015. Sk., 18016. Sk., 18018. Sk., 18020. Sk., 18021. Sk., 18023. Sk., 18026. Sk., 18026/2. Sk., 18026/3. Sk., 18041. Sk., 7152. Sk., Alaçatı Cumhuriyet Cd., Alaçatı Surf Paradise Club, Alaçatı Terminali, Fahrettin Altay Cd., Hurmalı Küme Evleri, Kemalpaşa Cd., Liman Osman Ağa Küme Evleri, Osman Ağa - Liman Mevkii, osman aga mevkii yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
Alaçatı (11003. Sk., 11004. Sk., 11005. Sk., 11005/1. Sk., 11006. Sk., 11011. Sk., 11012. Sk., 11013, 11015. Sk., 11016. Sk., 11017. Sk., 11018. Sk., 11020. Sk., 11039. Sk., 11040. Sk., 11041. Sk., 11042. Sk., 11043. Sk., 11046. Sk., 11047. Sk., 11048. Sk., 12000. Sk., 12001. Sk., 12007. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12022. Sk., 12023. Sk., 12024. Sk., 12026. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12038. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12062. Sk., 13003. Sk., 13005. Sk., 13010. Sk., 13013. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13025. Sk., 13026. Sk., 13027. Sk., 13028. Sk., 13029. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033 sk, 13033. Sk., 13034. Sk., 13037. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13046. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13050. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk., 13053. Sk., 13054. Sk., 13055. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13063. Sk., 13064. Sk., 13065. Sk., 13066. Sk., 13067. Sk., 13068. Sk., 13069. Sk., 13070. Sk., 13071. Sk., 13072. Sk., 13074. Sk., 13075. Sk., 13076. Sk., 13077. Sk., 13078. Sk., 13079. Sk., 13080. Sk., 13080/1. Sk., 13081. Sk., 13082. Sk., 13086. Sk., 13087. Sk., 13088. Sk., 13089. Sk., 13091. Sk., 13092. Sk., 13093. Sk., 13094. Sk., 16000. Sk., 16001. Sk., 16002. Sk., 16003. Sk., 16004. Sk., 16005. Sk., 16006. Sk., 16032. Sk., Alaçatı Atatürk Blv., Alaçatı Cumhuriyet Cd., Fahrettin Altay Cd., Hurmalı Küme Evleri, İnönü Cd., Kemalpaşa Cd., Uğur Mumcu Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 18:00 - 19:00
ÇİĞLİ
Çağdaş (8818. Sk., 8819. Sk.), Egekent (8050. Sk., 8819. Sk., 8820/2. Sk., Park İçi Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 08:30 - 10:30
KARŞIYAKA
Bahçelievler (1831/13. Sk., 1831/14. Sk., 1831/15. Sk., Anadolu Cd., Gonca Parkı İçi Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Aksoy (1747. Sk., 1748. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., Halim Erker Sk., Haluk Besen Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
KİRAZ
Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Ceritler (Sülüklü Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri, TAŞTEPE), İstiklal (Akşemsettin Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Tastepe Küme Evleri), Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri), Şemsiler, Suludere (Çanakçı Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri, İstıklal Koyu İç Yolu, KARABAĞ, Karabağlar Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, KOCADERE, Musluk Küme Evleri, SULUDERE, Suludere Merkez Sk., Uzunköy Yolu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Uzunköy
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 17:15
Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
Şemsiler (Değirmen Sk., KEMER, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:45 - 17:45
Cumhuriyet (204. Sk., Atatürk Cd., Denizli Ödemiş Yolu, Kubilay Sk., Mimar Sinan Küme Evleri, Yasemin), İstiklal (Akşemsettin Küme Evleri, Atatürk Cd.), Şemsiler (Mimar Sinan Küme Evleri, Şemsiler Merkez Sk.), Suludere (Denizli Ödemiş Yolu, Musluk Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:15 - 18:15
MENDERES
Altıntepe (Gala Sk.), Mithatpaşa (507/1. Sk., 517. Sk., 519. Sk., 522/1. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 535. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 537/1. Sk., 537/2. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 541. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 549. Sk., 550. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Çakaltepe, Karakuyu
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
SELÇUK
Atatürk (1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., Atatürk Cd., Saint Jean Cd., Uğur Mumcu Sevgi Yolu Sk.), İsa Bey (2012. Sk., 2013. Sk., 2013/1. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2031. Sk., 2032. Sk., 2033. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2100. Sk., Atatürk Cd., Fevzi Paşa Cd., Saint Jean Cd., Şehit Polis Metin Tavaslıoğlu Cd., Selçuk Terminali İçi Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
TORBALI
Ahmetli (15. Cd., 6100. Sk., 6101. Sk., 6101/2. Sk., 6102. Sk., 6102/1. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6104/1. Sk., 6105. Sk., 6105/2. Sk., 6106. Sk., 6106/1. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 9. Cd., Gazi Atatürk Meydanı), Çaybaşı (13/1. Sk., 7105. Sk., 7114. Sk., Çaybaşı 1. Küme Evleri, Menderes Cd.), Cumhuriyet (2032. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 3527. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd.), Kaplancık (6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., Kaplancık Köyü İç Yolu), Kuşçuburun, Muratbey (3506. Sk., 3527. Sk., 3622. Sk., 3660. Sk., 3668. Sk., 3689. Sk.), Mustafa Kemal Atatürk, Özbey (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005/1. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., 4026. Sk., 4027. Sk., 4028. Sk., 4029. Sk., 4030, 4030. Sk., 4031. Sk., 4032. Sk., 4033. Sk., 4034. Sk., 4035. Sk., 4036. Sk., 4037. Sk., 4038. Sk., 4039. Sk., 4039/1. Sk., 4040. Sk., 4041. Sk., 4042. Sk., 4043. Sk., 4044. Sk., 4045. Sk., 4046. Sk., 4047. Sk., 4048. Sk., 4049. Sk., 4050. Sk., 4051. Sk., 4052. Sk., 4053. Sk., 4054. Sk., 4056. Sk., 4057. Sk., 4058. Sk., Bayrak Cd.), Torbalı (5097. Sk.), Yemişlik (519/1. Sk.), Yeni (1. Cd., 518. Sk., 520. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 528. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 544. Sk., 548. Sk., 554. Sk., 556. Sk., 559. Sk., 565. Sk., 567. Sk., 577. Sk., 579. Sk., Aydın Cd., Menderes Cd.), Yeniköy (4042/1. Sk., 4059, Akasya Sk., Altan Sk., Aşağı Cami Sk., Bayrak Cd., Çağlayan Sk., Çam Sk., Çamlık Cd., Dar Sk., Dedecik Sk., Değirmenci Sk., Efeler Sk., Fırıncılar Sk., Gazi Paşa Cd., Gaziler Cd., Gül Sk., Havuz Cd., Karanfil Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Menekşe Sk., Metropolis Antik Kenti Sk., Nehir Sk., Pınarlı Kuyu Cd., Sancak Sk., Satoğlu Sk., Şeker Sk., Şelale Sk., Sevgi Yolu Sk., Sinema Sk., Yemişlik Sk., Yukarı Cami Sk., Zeytinlik Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
URLA
Çamlıçay (5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30