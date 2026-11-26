Son dakika İzmir haberleri... İZSU'dan 26 Kasım Perşembe uyarısı! İzmir'de ana boru arızaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde saatler sürecek su kesintileri yaşanıyor. Musluklar ne zaman açılacak, hangi bölgeler etkilendi? İşte İZSU'nun açıkladığı son kesinti listesi...
BAYINDIR KARAHALİLLİ26.11.2026 saat 10:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR KARAHALİLLİ26.11.2026 saat 10:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK26.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, TEPEKULE26.11.2026 saat 09:39 ile 11:39 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCAGAZİLER26.11.2026 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÜMÜLDÜR CUMHURİYET26.11.2026 saat 08:48 ile 13:11 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE26.11.2026 saat 08:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, EMİR SULTAN, GÜNEY, HUZUR26.11.2026 saat 10:17 ile 13:17 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.