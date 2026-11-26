'DOĞRU OLAN BUYDU, BEN DE ÖYLE YAPTIM'

Çantayı bulan Mustafa Kuzgun ise "Önceki gün işten çıktım, evime doğru gidiyordum. Manavkuyu Mahallesi'nde yolun kenarında bir çanta buldum. Yakınındaki apartmanın zemin katında oturan bir kadın vardı. Ona sordum, apartmanın yöneticisini aradım ancak bir ses, seda çıkmadı. Apartman yöneticisine kendi adresimi verdim. Çantayı aldım, evime götürdüm. Sonra çantanın içerisinden ulaşabileceğim bilgi var mı diye baktım. Büyük valiz gibi çantanın içinden küçük kadın çantası çıktı. Kimlikleri gördüm. İçinde para vardı. Sonra çantadaki kimliklerden birindeki bilgilerden sosyal medyadan çanta sahibinin eşine ulaştım. Ertesi sabahta buluştuk. Çantanın içindekileri tek tek söyledi. Çantanın kendilerine ait olduğuna emin olunca da teslim ettim. Bugüne kadar gördüklerim, öğrendiklerime göre doğru olan buydu. Ben de öyle yaptım" dedi.