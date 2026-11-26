Aliağa 'nın kültürel mirası Pita Böreği evde nasıl yapılır? Hamurunun inceliği ve kıymalı, peynirli ya da ıspanaklı harcıyla fark yaratan bu Boşnak böreğinin tüm detayları tarifimizde sizi bekliyor...

Pita Böreği Malzemeleri Hamuru İçin 5 su bardağı un 2 su bardağı ılık su 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı sıvı yağ (veya sirke) Açma ve Yağlama İçin 100 ml sıvı yağ 50 g eritilmiş tereyağı (sıvı yağ ile karıştırılabilir) İç Harcı İçin (Kıymalı Klasik Seçenek) 400 g orta yağlı kıyma 2 adet kuru soğan (ince yemeklik doğranmış) 3 yemek kaşığı sıvı yağ Tuz, karabiber, pul biber (İsteğe göre lor/beyaz peynirli veya ıspanaklı harç da kullanılabilir.)

Aliağa'da Boşnak kültürünün mutfak mirasıyla yaşatılan Pita Böreği, incecik açılan el hamurunun kıymalı, peynirli veya ıspanaklı harçla sarılıp tepside nar gibi kızarana kadar pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir lezzettir.

Pita Böreği Nasıl Yapılır?

1

Hamuru yoğurun ve dinlendirin

Un, tuz, sıvı yağ ve ılık suyu karıştırarak ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru bezeler halinde ayırıp üzerini nemli bez veya streç filmle kapatarak en az 30-40 dakika dinlendirin.

2

İç harcı hazırlayın

Tavada sıvı yağ ile ince doğranmış soğanları kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin; tuz ve baharatları ekleyip soğumaya bırakın.

3

Bezeleri yağlayıp açın

Dinlenen bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın, aralarını yağlayarak üst üste koyun veya tezgah üzerinde sıvı yağ yardımıyla elinizle çekiştirerek incecik açın.

4

Harç koyup rulo sarın ve tepsiye dizin

Açtığınız hamurun kenarına soğuyan kıymalı harcı yayın, rulo şeklinde sarın ve yağlanmış tepsiye ortadan başlayarak sarmal ya da yan yana dizin.

5

Üzerini yağlayıp fırınlayın

Böreğin üzerine kalan yağ karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 190-200 °C fırında üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Püf Noktaları

Hamurun yırtılmadan ince açılması için ılık su kullanmak ve bezeleri yeterince dinlendirmek belirleyicidir.

Fırından çıkan sıcak böreğin üzerine temiz bir bez örtmek kabuğunun yumuşak kalmasını sağlar; çıtır doku istenirse üstü açık dinlendirilir.

Yanında sarımsaklı yoğurt veya ayran ile servis edilir.