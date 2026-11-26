

İHRACATTA EN BÜYÜK PAZAR JAPONYA



Türkiye'nin orkinos ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 318,9 artarak 77 milyon 850 bin dolara ulaştı. Bu dönemde yurt dışına 5 bin 802 ton orkinos gönderildi.



Orkinosun suşi ve saşimi gibi geleneksel yemeklerde tüketildiği Japonya, 50 milyon 819 bin dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Bu ülkeyi 19 milyon 680 bin dolarla Güney Kore izledi.



İlk kez orkinos ihracatı yapılan Çin'e ise 6 milyon 163 bin dolarlık orkinos gönderildi.



İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, AA muhabirine, orkinos yetiştiriciliğinin uzun ve meşakkatli olduğunu söyledi.



Türk balıkçıların 15 Mayıs ile haziran ayı sonuna kadar Akdeniz açıklarında avlandıklarını ve tuttukları orkinosları İzmir açıklarına getirdiklerini ifade eden Akdoğan, "Çeşme ve Karaburun bölgelerinin suyu biraz daha serin. Üreticilerimiz bu sebeple bu bölgeye yerleşmekte. Balık daha yağlı ve verimli oluyor. Bu sebeple bu bölge tercih ediliyor." dedi.



Akdoğan, Türkiye'nin orkinosta 3 bin 95 ton kotasının bulunduğunu ve 6 orkinos yetiştirme tesisinin bulunduğunu dile getirdi.



Orkinosun ihracatta önemli bir gelir sağladığına işaret eden Akdoğan, şunları kaydetti:



"Bu 3 bin 95 ton kotadaki orkinos besiye alınarak yaklaşık 6 bin 300 tona yakın büyütülüyor. Daha sonra buradan da ihracata sunuluyor. Asıl ihracat yerimiz Uzak Doğu ülkeleri. Bu sene Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın girişimleri ve destekleriyle Çin pazarına açıldı. İhracatta bir problemimiz yok. Gün geçtikçe de artan kotamızla ihracat payımız da büyüyor."