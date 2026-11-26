İzmir'in Çiğli ilçesinde eve düzenlenen uyuşturucu baskınında bir kısmı şofbene gizlenmiş 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Küçükçiğli Mahallesi'nde E.C.K'nin (33) üzerinde ve evinde arama yaptı. Aramalarda 42 kutu içerisinde toplam 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Hapların bir kısmının şofbenin içerisine gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.