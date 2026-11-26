Dr. Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Kasım Ayı Olağan Meclisi'nin 4'üncü oturumunda toplanan İZSU Genel Kurulu'nda, kentteki 1 milyon 264 bin 925 konut abonesini ve iş yerlerini yakından ilgilendiren 2027 yılı yeni su tarifesi oylandı. MHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hilal Sadıkoğlu Akar'ın yönettiği oturumda, konutlarda yüzde 63'e işyerlerinde de yüzde 70'e varan su indirim teklifi komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

BİRİM FİYATLAR DÜŞTÜ

Yeni tarifeyle konut ve iş yeri abonelerinin 40 metreküpe kadar olan tüketim kademelerinde birim fiyatlar düşürüldü. Düzenlemede, 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan indirimli tüketim kademesi 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarıldı. Konut abonelerinde ilk 10 metreküp için daha önce 60 TL olan birim su bedeli, yüzde 63 indirimle 22 TL olarak belirlendi. Bu düzenlemeden 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yararlanması bekleniyor. Konutlarda 11-20 metreküp arası tüketimde 99,83 TL olan birim fiyat yaklaşık yüzde 30 indirimle 70 TL'ye, 21-40 metreküp arası tüketimde ise 145 TL olan fiyat yaklaşık yüzde 5 indirimle 140 TL'ye düşürüldü. 42 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde ise indirim uygulanmadı ve birim fiyat 201,90 TL olarak belirlendi.

SAYGILI'DAN ESER MESAJI

İş yeri abonelerinde ilk 10 metreküp için 143 TL olan birim bedel yüzde 70 indirimle 44 TL'ye çekildi. 11-20 metreküp arası tüketimde 199,65 TL olan fiyat yaklaşık yüzde 30 indirimle 140 TL'ye, 21-40 metreküp arası tüketimde 290 TL olan fiyat ise yaklaşık yüzde 3,5 indirimle 280 TL'ye düşürüldü. İş yerlerinde 41 metreküp ve üzerindeki tüketimler için indirim yapılmadı; birim fiyat 403,80 TL olarak korundu. Dev indirimle birlikte İzmir Şanlı Urfa, Mardin, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Tekirdağ, Erzurum Sakarya, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun gibi büyükşehir belediyelerini geride bırakıp hemşehrilerine en ucuz içme suyunu kullandıracak. Öte yandan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Su indiriminin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir'imizin ve hemşehrilerimizin yararına olan her çalışmanın yanında olmaya, AK Parti belediyecilik anlayışımızla şehrimize hizmet etmeye ve eser kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

ARITMASI OLMAYAN YER KALMAYACAK

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, katıldığı canlı yayında kentin öncelikli sorunlarını, devam eden çalışmaları ve yeni dönem projelerini anlattı. 2027 yılı bütçesinde yatırımlara yüzde 40 pay ayrıldığını belirten Tugay; ulaşım, kentsel dönüşüm, Körfez temizliği ve altyapı yatırımlarının hız kazanacağını açıkladı. İzmir'in altyapı sorunlarının çözümü için önümüzdeki iki buçuk yılda yoğun bir yatırım programı uygulayacaklarını belirten Tugay; içme suyu hatlarının yenilenmesi, yeni kanalizasyon hatlarının yapılması ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dikili ve Şakran'da devam eden yatırımların yanı sıra Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'nin de planlamalar arasında bulunduğunu belirten Tugay, Urla, Çeşme, Selçuk, Kınık, Kiraz ve Beydağ'da da çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Tugay, "İddia ediyorum; bu önümüzdeki iki buçuk sene geçtiği zaman geçmiş beş yıl içerisinde muhtemelen hiçbir dönemle karşılaştırılamayacak kadar yoğun bir altyapı çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Arıtması olmayan yer hakikaten bırakmayacağız" diye konuştu.