Son dakika İzmir haberleri.. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İzmir'de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın internet sitesinde paylaştığı son dakika verilerine göre sarsıntının merkez üssü İzmir'in o ilçesine çok yakın bir noktada kaydedildi. İşte depremin büyüklüğü ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiğine dair ilk bilgiler...
İzmir ve çevresi sabahın erken saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla güne uyandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan resmi bilgilere göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 05.44'te gerçekleşen sarsıntı, özellikle kıyı ilçelerinde hissedildi.
SEFERİHİSAR'A 45,60 KİLOMETRE MESAFEDE
AFAD Deprem Dairesi verilerine göre sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin sığ odaklı olması nedeniyle çevre yerleşim yerlerinde de hissedildiği öğrenildi.
Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı ya da olumsuz bir durum bildirilmedi.