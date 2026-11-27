SEFERİHİSAR'A 45,60 KİLOMETRE MESAFEDE

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin sığ odaklı olması nedeniyle çevre yerleşim yerlerinde de hissedildiği öğrenildi.

Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı ya da olumsuz bir durum bildirilmedi.

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