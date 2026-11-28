İzmir Saatlik Hava Durumu (28 Kasım Cumartesi) Sabah (06.00): Çok bulutlu, 9°C (Hissedilen 8°C) Öğle (12.00): Çok bulutlu, 17°C Gün İçi En Yüksek: 19°C Akşam (18.00): Parçalı bulutlu, 16°C Gece En Düşük: 9°C

İZMİR'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de pazar günü de benzer bir hava tablosu bekleniyor. 29 Kasım Pazar günü gökyüzünün yine çok bulutlu olacağı, en yüksek sıcaklığın 18, en düşük sıcaklığın ise 10 derece civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.