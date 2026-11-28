Son dakika İzmir haberleri... Hafta sonunun ilk gününde İzmir genelinde sabah saatlerinde 9 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru etkisini artırarak bahar havasını aratmayan değerlere ulaşacak.
Kentte gün boyu yüzde 84 seviyelerinde nem oranı beklenirken, görüş mesafesinin ise açık ve sürücüler için uygun olduğu bildirildi.
İZMİR'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?
Güncel tahminlere göre İzmir'de bugün yağış olasılığı yalnızca yüzde 3 seviyesinde. Doğu yönünden hafif esmesi beklenen rüzgarın hızı ortalama 5 ila 8 km/s civarında seyredecek; gün içinde ani rüzgar hamlelerinin ise en fazla 17 km/s'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
İzmir Saatlik Hava Durumu (28 Kasım Cumartesi)
Sabah (06.00): Çok bulutlu, 9°C (Hissedilen 8°C)
Öğle (12.00): Çok bulutlu, 17°C
Gün İçi En Yüksek: 19°C
Akşam (18.00): Parçalı bulutlu, 16°C
Gece En Düşük: 9°C
İZMİR'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de pazar günü de benzer bir hava tablosu bekleniyor. 29 Kasım Pazar günü gökyüzünün yine çok bulutlu olacağı, en yüksek sıcaklığın 18, en düşük sıcaklığın ise 10 derece civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.