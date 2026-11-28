Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 09.50'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-24), hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisindeki 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 09.50'de İzmir'in Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-107) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

34 GÖÇMEN KURTARILDI

Çeşme ilçesi açıklarında ise saat 11.50'de içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902), lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.