Haberler İzmir İzmir'in hangi ilçesindesiniz? Sahiliyle, çarşısıyla herkesi kendine hayran bırakan o ilçe İzmir'in hangi ilçesindesiniz? Sahiliyle, çarşısıyla herkesi kendine hayran bırakan o ilçe İzmir haberleri... İzmir'in kendine özgü atmosferini, eşsiz deniz manzarasını ve keyifli yaşamını bir arada sunan Karşıyaka, kentin en çok ilgi gören ilçelerinden biri olmayı sürdürüyor. Sahil şeridi, ferah havası ve kendine has yaşam kültürüyle Karşıyaka, İzmir denildiğinde ilk akla gelen adresler arasında yer alıyor. HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... Ege'nin incisi İzmir, denizi, doğal güzellikleri ve yaşam kültürüyle dikkat çekerken kentin öne çıkan ilçelerinden Karşıyaka da görenlerin beğenisini topluyor. İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarasına ev sahipliği yapan ilçe, sahil boyunca uzanan yürüyüş alanları, deniz havası ve hareketli sosyal yaşamıyla hem İzmirlilerin hem de kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

İZMİR'İN DENİZ KOKAN İLÇESİ KARŞIYAKA İzmir'in en karakteristik noktalarından biri olan Karşıyaka, denizle iç içe yaşamı sayesinde ayrıcalıklı bir atmosfere sahip. Körfez manzarası eşliğinde yapılan yürüyüşler, sahil boyunca sıralanan dinlenme alanları ve denizden gelen esinti, ilçenin günlük yaşamına renk katıyor. Karşıyaka, özellikle deniz manzarasından vazgeçemeyenlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.